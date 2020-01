A través de un comunicado, el Ministerio de Salud informó sobre los riesgos de la vacuna contra el dengue que está siendo ofrecida al público desde el ámbito privado. La única marca registrada en Paraguay es Dengvaxia, del laboratorio Sanofi Pasteur.

La institución estatal menciona que esta vacuna cubre los cuatro serotipos del virus del dengue y se administra en tres dosis, una cada seis meses. Está indicada a personas de 9 a 45 años que ya hayan tenido dengue con absoluta certeza.

La cartera sanitaria resalta que la misma no puede evitar la enfermedad y que si se administra a las personas que no tuvieron dengue, estas pueden desarrollar un cuadro muy grave.

Es por ello que el ministerio de Salud recomienda que se apueste por esta vacuna solamente si se cumplen con los requisitos antes mencionados. Recordó que la mejor forma de prevenir la enfermedad es eliminando los criaderos de mosquitos y usar el repelente.

En referencia a la oferta de vacunas contra el dengue, el Ministerio de Salud alerta a la ciudadanía sobre sus riesgos y condiciones. #PySinDengue — Ministerio de Salud (@msaludpy) January 12, 2020

La Dra. Soraya Araya, directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones Paraguay (PAI), explicó días atrás para radio Universo 970 AM que la persona que no tuvo dengue no debe de recibir la vacuna. La dosis tiene su riesgo porque si resulta que es un paciente que no tuvo dengue puede ser grave, por lo que hay que tener mucho cuidado.

“Si te vacunás y no tuviste dengue antes corre el riesgo de tener un serotipo más grave aún. Por eso, la mayoría de los países están expectantes aguardando las experiencias de Colombia y Brasil, para ver si se incorpora o no en el programa de salud de Paraguay”, refirió, según recoge el Diario La Nación.

Mencionó que en los programas nacionales de vacunación no se está utilizando esta vacuna, porque están esperando la experiencia de otros países sobre su efectividad para no arriesgarse, siendo su eficacia un 65% en el caso de las personas que ya padecieron dengue.

La profesional manifestó que sí el estudio de IgG sale positiva quiere decir que la persona ya tuvo dengue, pero que estos estudios pueden arrojar también falsos positivos.

En Paraguay, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social negó su inclusión al esquema nacional, apegándose a la evidencia existente de baja eficacia de la vacuna para algunos tipos de Dengue, y solicitó mayor información sobre la efectividad de la vacuna.