El pronóstico del tiempo anuncia un martes caluroso y sin precipitaciones, con sensaciones térmicas que podrían llegar hasta los 40 º C. A partir de mañana se espera el regreso de las precipitaciones a nivel país.

La Dirección de Meteorología e Hidrología señala que hoy tendremos una jornada extremadamente calurosa, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del norte.

La temperatura mínima será de 23º C y la máxima rondaría los 35º C, prevaleciendo el ambiente caluroso con sensaciones térmicas que podrían alcanzar los 40º C.

Las lluvias se limitarían a chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas para el Chaco y el Norte y Este de la Región Oriental, por lo que hoy no se esperan fenómenos climáticos importantes.

A partir de mañana las precipitaciones y tormentas eléctricas estarían extendiéndose a nivel país, aunque de igual manera se espera que el ambiente siga extremadamente caluroso durante toda la semana.