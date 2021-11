Este martes se realizó la inspección forense de los tres cuerpos de los fallecidos en Santaní tras haber sido secuestrados por desconocidos.

El doctor Pablo Lemir, médico forense del Ministerio Público, señaló que el cuerpo del colono menonita Helmut Ediger (74), presentaba un disparo de arma de fuego en la región posterior de la cabeza, con una trayectoria de atrás para adelante y de abajo para arriba.

“Lo que significa es que recibe el disparo estando arrodillado. Estamos hablando de una ejecución”, señaló Lemir a los medios de prensa.

Con respecto al ciudadano brasileño, cuya identidad aún no pudo ser definida ya que no tiene documentación nacional, Lemir dijo que también presentaba un disparo de arma de fuego con similares características a la del colono menonita, pero no de tan corta distancia.

Sobre esta persona, el doctor Lemir resaltó que tuvo una muerte agónica y que también tuvo una ejecución.

Otro de los fallecidos es Rolando Díaz González, ciudadano paraguayo, quien recibió una herida de arma blanca a nivel del tórax y dos heridas cortantes a nivel del cuello, simulando un degüello.

Una cuarta persona logró huir de los secuestradores y su aporte será clave para la investigación, pero antes de continuar con sus declaraciones, se dará prioridad a su contención emocional.