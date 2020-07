Uno de ellos es el cierre de las fronteras que hasta el momento siguen vigentes, por disposición del gobierno a fin de mitigar la propagación del coronavirus.

Cecilia Cartes contó a Canal GEN que “hay como unos cien hoteles cerrados. El 66% de los hoteleros no se anima a abrir y si cambiamos de fase no sé si lo harán”.

“Es que no hay un plan de apertura de fronteras. Y para que una línea aérea venga a Paraguay necesita saber si las mismas se abrirán y poder organizar sus vuelos”, añadió.

Dijo que “los hoteles necesitamos empezar a trabajar de otra manera. No confundir con hoteles salud, que tienen otra función, pero no podemos quedarnos en eso y castigar a los que no emprendieron esa función”.

“Hay que dejar de hablar de protocolos y empezar a vivir con la nueva normalidad. De lo contrario no saldremos nunca de esta situación y no podremos cumplir con nuestro personal”, acotó.

Cecilia asimismo admitió que “pasar de fase no será una solución para nosotros”, pero “necesitamos empezar a operar y planificar el 2021”.

“Con esa planificación haremos que el turismo vuelva al Paraguay como lo fue hasta hace poco, porque ese rubro hoy por hoy no está bien visto”, indicó.