En comunicación con la 970 AM, Horacio Galeano Perrone manifestó que probablemente esta sea la situación “más crítica” de América Latina en mucho tiempo, con todo lo que se está viviendo en Venezuela.

Dijo además que bajar a Nicolás Maduro del poder, no será tan fácil. “Así por así nomás, no va a salir. Me gustaría escuchar la renuncia de Maduro, pero no lo va a hacer sin antes consultar con Rusia y China”, resaltó el analista político.

“Si hay un Andrés Rodríguez en las filas de las Fuerzas Armadas Venezolanas, estamos ante un escenario distinto. Pero, mientras eso no exista, esta agonía va a tener varios días o meses todavía”, manifestó Galeano Perrone haciendo una comparación a lo ocurrido el 2 y 3 de febrero de 1989, acontecimiento que significó la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner.

Por otra parte, Galeano Perrone sostuvo que Estados Unidos tiene todas las opciones posibles sobre la mesa y con la preparación que corresponda en cada acción.

Cree además que Maduro no se animará a tocar la embajada de los Estados Unidos, porque sabe que habrá una respuesta militar.“Históricamente, Estados Unidos nunca dejó de responder a una agresión contra los intereses americanos”, concluyó.