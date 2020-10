El abogado constitucionalista y exministro de la Corte, Luis Lezcano Claude, se refirió en entrevista con el programa Tempranísimo (970 AM) a la sanción por 60 días y sin goce de sueldo a la diputada Celeste Amarilla, quien manifestó que muchos de sus colegas llegaron a sus bancas gracias al dinero sucio y ahora están pagando con sus votos.

“Creo que este Congreso presenta graves deficiencias y está en la cabeza de los órganos de Gobierno respecto a las violaciones constitucionales, en particular la Cámara de Senadores y ahora la de Diputados. Fue un grave error desde el punto de vista político”, sostuvo.

No obstante, señaló que el artículo 190 de la Constitución Nacional da facultades a la Cámara para adoptar este tipo de medidas para sancionar con amonestación, apercibimiento o suspensión.

En cambio, Lezcano cuestionó que “hubo otros casos graves de ofensas de parlamentarios a otras personas y no se tomó ninguna medida. No se adopta ninguna medida y se deja pasar. Hubo ofensas graves de senadores o diputados contra terceras personas pero no se adoptaron medidas”.

En otro momento también aclaró que las opiniones de un legislador están protegidas y no pueden ser objetos ante la justicia ordinaria, de modo a precautelar y garantizar el libre funcionamiento del Congreso Nacional.

A su vez, al exsenador Hugo Estigarribia indicó que se ratifica que los “piratas tomaron el Partido Colorado y que están haciendo lo que quieren”. “Están actuando con mucha irresponsabilidad, primero hicieron en el Senado con Paraguayo Cubas y ahora en Diputados con el mal uso de la mayoría”, agregó.

El político señaló en entrevista de la 730 AM que los legisladores se olvidan que los dichos de Celeste Amarilla es el sentimiento de la mayoría de los ciudadanos. “Esto hace una degradación de la política”, lanzó.

No obstante, señaló que siempre los congresistas deben tener pruebas de sus dichos, como el caso de la senadora Lilian Samaniego quien amenazó a Enrique Riera de llevarlo a instancias judiciales por sus palabras.

“Le censuraron y dieron un garrote. Empezamos a tener una dictadura fáctica”, lamentó Estigarribia.