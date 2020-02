El ex presidente de la República Horacio Cartes, quien fue el principal impulsor del pro­yecto de las ferias de empleo en la ANR, anunció que desde la Oficina de Asesoramiento de Empleo, dependiente de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, en corto tiempo comenzarán a brin­dar capacitación a los jóve­nes y mujeres para una mejor salida laboral.

Además que continuarán con las ferias de empleo, atendiendo que ofrecerán a las empresas mano de obra capacitada. “Querido presi­dente Pedro Alliana, vamos a hacer mucho con la feria de empleo para las mujeres. Les prometo que vamos a seguir con más ferias, además de los cursos de capacitación. Vamos a seguir trabajando, vamos a trabajar por nues­tros jóvenes desde el Partido Colorado, vamos a capacitar con simuladores de moto­niveladoras, de topadoras y vamos a poner a disposición del sector privado”, sostuvo el mandatario durante un encuentro con la dirigencia colorada de Itapúa.

El líder del movimiento Honor Colorado sostuvo que no se requiere ser mandata­rio para ayudar a la gente. “No hay que ser presidente de la República para ayudar a la gente, se puede ayudar desde muchísimos lugares. A mí me motiva cuando algu­nos se enojan, aquellos que se enojan yo les invito que hagan lo mismo, trabajen para la gente. Den oportuni­dad a aquella mujer que tiene un hijo y es jefa de hogar y no tiene para llevar alimentos”, expresó.

SEGUNDA CONVOCATORIA

Por su parte, Enrique López Arce anunció que en este mes se realizará la segunda convocatoria de la feria de empleo referente al pri­mer empleo y empleo joven, teniendo en cuenta que dicho sector posee la tasa más alta de desempleo, una vez que concluya la selección de la primera feria. “La convoca­toria se realizará dentro de 2 semanas, entre 14 o 20 días más, porque tenemos que lle­gar entre 150 a 200 vacancias, ya que hay muchos jóvenes buscando empleo. La tasa más alta de desempleo en el país figura entre el rango de edad de 18 a 24 años”, sostuvo López Arce.

Respecto a la feria de empleo impulsada para las mujeres, sostuvo que el proceso de verificación durará hasta el miércoles, para luego a par­tir del jueves trabajar en lo que será el segundo llamado.

“Una de las empresas que ya nos confirmaron que ubica­ron a muchas personas con el perfil que buscan es Pulp. En esta semana informarán de las 30 mujeres que consiguie­ron empleo. Lo mismo tam­bién nosotros debemos reali­zar con las otras 15 empresas restantes”, comentó. La pri­mera convocatoria logró reu­nir a más de 700 mujeres.

“MI HIJA QUIERE SER SICÓLOGA”

Una de las asistentes a la feria de empleos que se realizó el viernes último, María Rive­ros, comentó que necesita una fuente de trabajo para solventar los estudios de su hija, quien tiene el deseo de ser sicóloga. “Vengo en busca de empleo, todos necesitamos trabajar. Tengo una hija que está estudiando y quiere ser sicóloga. Yo vivo en alquiler y si uno ya no trabaja, ya no tiene para comer, es muy cara la vida”, sostuvo.

“HACE TIEMPO BUSCO Y NO CONSIGO NADA”

Por su parte, la joven Magalí Espica expresó que tiene las ganas de estudiar la carrera de Administración de Empresas, pero para ello se vuelve necesa­rio tener un empleo. “Anterior­mente trabajaba como cajera y farmacéutica, veo que esta iniciativa es muy buena no solo para las mujeres, sino para toda la gente. Quiero seguir estu­diando y trabajar para cubrir mis gastos”, expresó.