Este sábado se habilitó el "Hisopódromo" para la toma de muestras COVID en el ex Aratirí. No obstante, desde el inicio hubo quejas y otros inconvenientes que se fueron sumando en el transcurso del día, como las fallas en el sistema para entregar resultados.

A tempranas horas de esta mañana ya había una larga fila de peatones para ingresar al predio y someterse al hisopado, pero grande fue la sorpresa para los mismos, ya que no le permitieron el ingreso debido a que la única modalidad habilitada para el efecto es la vehicular.

En ese sentido, una joven relató su experiencia en Twitter, donde menciona que vivió un verdadero “calvario” en el ex Aratirí.

“Fui como ciudadano responsable a hacerme el hisopado. Para saber y aislarme con precaución y porque también te piden en el trabajo. Llegue a las 5:50 y entro en la fila a 1 kilómetro de la entrada principal. Cuando por fin abren los portones, nos enteramos que los peatones cierran el paso. Cuando por fin se soluciona, nos encontramos con que cayó el sistema. El sol comienza a quemar. Siendo las 10 AM ingreso al autódromo. A las 14:30hs me hacen el hisopado y me piden aguardar el resultado que estará listo en 2 horas”, contó.

Hoy viví un calvario en el #aratiri. Fui como ciudadano responsable a hacerme el isopado. Para saber y aislarme con precaucion y porque también te piden en el trabajo. Llegue a las 5:50 y entro en la fila a 1 kilómetro de la entrada principal. Cuando por fin abren los portones.. — Ruth Sheyla (@ruth_sheyla) January 8, 2022

Acotó que continuó en el lugar a esperar el resultado, donde el calor era insoportable, además de recibir malos tratos de algunos funcionarios de la Secretaría Emergencia Nacional (SEN).

“Decido volver a casa sin los resultados y con el riesgo que mañana me digan que no registran mi nombre entre las personas que fuimos hoy. No se juega así con la gente, no se les grita. Lo que vi hoy fue lamentable. Y exijo nos remitan los resultados por algún medio digital. No volveré a pasar otro día de calvario”, arremetió.

A este gran inconveniente también se le sumó la falla del sistema, lo que hizo mucho más larga la espera y la entrega de los resultados.

La gente que fue a hisoparse hoy sigue aguardando resultados y le dicen que se quedaron sin sistema. Somos del tercer mundo y empeorando!!! pic.twitter.com/8m2UHHyFk2 — MARIANO NIN (@MARIANONIN1) January 9, 2022

Cabe mencionar que los sintomáticos y viajeros pueden acercarse al hisopodromo para realizarse el test sin previo agendamiento