La Décima Región Sanitaria, Alto Paraná, informó que el bebé de cinco meses – que recibió atención médica en el Hospital del IPS de Hernandarias – no falleció a causa del COVID-19.

El Dr. Arturo Portillo, director de la citada región sanitaria, explicó a C9N que tras el deceso del pequeño, los médicos realizaron la extracción de sangre para el análisis de los anticuerpos. Luego se tomaron las muestras para el hisopado y el estudio molecular en el laboratorio del décimo departamento, donde ambos resultados dieron negativo.

“El diagnóstico fue bronquiolitis. El paciente tenía un cuadro respiratorio de varios días de evolución, solo que no se le internó porque no había criterio de gravedad. En su último día de consulta, el médico decidió internarlo, en el proceso de internación hizo un paro cardiorrespiratorio, se le realizó la reanimación, se lo intubó, pero lastimosamente no aguantó”, expresó.

En esa línea, el médico señaló que primeramente se creyó que el bebé falleció a raíz del Síndrome Inflamatorio Multisistémico post Covid-19, ya que en la prueba de inmunocromatografía dio positivo, no obstante, dijo que el tema es complejo porque incluso se trataría de una transmisión fetoplacentaria, donde la madre pudo haber transmitido el virus a su hijo ya en la gestación. “O en todo caso, durante los cinco meses de vida, el bebé tuvo contacto con el virus”, manifestó.

Sobre ese punto, el Dr. Portillo aclaró que la probabilidad de que la causa del deceso haya sido por COVID-19 es muy pequeña, debido a que el virus ya no se encontraba detectable en las muestras del hisopado. “Se puede suponer que la causa más probable de muerte haya sido por otros agentes determinantes en las complicaciones de la bronquiolitis”, puntualizó.

Cabe mencionar que Francieli Silvero Skerlo junto con su pareja Ranulfo Dávalos Dávalos, el pasado 24 de noviembre llevaron a su pequeño hijo hasta la urgencias del IPS debido a que presentaba tos y catarro. Tras ser atendido por la pediatra de guardia, fue dado de alta con la medicación correspondiente.

No obstante, al día siguiente el pequeño no presentó mejoría, sino que todo contrario su cuadro empeoró, ya que tenía vómito, diarrea y catarro, por lo que sus padres lo llevaron nuevamente hasta el hospital, donde lastimosamente falleció horas después.