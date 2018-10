Dolly Baez venía desempeñándose como directora del Departamento de Comunicación del Ministerio de Justicia, siendo nombrada durante el gobierno del expresidente Horacio Cartes.

La misma estuvo en el cargo hasta el pasado 11 de septiembre cuando el nuevo titular de la cartera, Julio Javier Ríos, decidió destituirla sin motivo aparente, pese a que se trataba de una funcionaria nombrada y, por ende, gozaba de estabilidad laboral.

En la jornada de ayer pudo confirmar que, en reemplazo de Báez, estará asumiendo Celia Escobar Schaerer, exmodelo y exconductora de radio y TV, conocida por formar parte de programas de farándula como el recordado “La caldera” que se emitía años atrás por Canal 13.

Según trascendió, Escobar Schaerer es amiga de Silvana López Moreira de Abdo, Primera Dama de la Nación. Aparentemente, este vínculo le habría permitido ser beneficiada con un nombramiento como directora de Comunicación de Justicia con un salario no menor a los G. 10.000.000. Aunque ella negó dicha relación con la primera dama y aseguró estar capacitada.

Anteriormente la misma estaba como “asesora” de la Cámara de Diputados, a donde ingresó de la mano de Miguel Cuevas. Su contrato fue de junio a septiembre y percibía una remuneración de 6.600.000 guaraníes por ni siquiera tener que ir a trabajar al sitio. En el acuerdo estipulaba que no tenía vinculación con el horario oficial de la institución.

AFECTADA LAMENTA

En entrevista con el Diario Popular, Dolly Báez habló sobre su destitución y señaló que el rubro en el Ministerio de Justicia era suyo y que ella era una funcionaria nombrada, aunque pese a ello finalmente terminó siendo desvinculada del ente.

Recordó que en una ocasión le había comentado al ministro Julio Javier Ríos que padecía de cáncer de mama y mucha gente estuvo acompañándola durante el proceso de lucha contra esta enfermedad.

La exdirectora de Comunicación lamentó que el propio gobierno que ahora promociona con tanto énfasis el “Octubre Rosa” sea responsable de su salida. “Yo no estoy en contra de Celia Escobar, solamente me indigna que me hayan dejado sin ingreso mensual sabiendo la situación en la que estoy, más aún promocionando el tema de octubre rosa. Ahora estoy sin seguro médico y tengo que hacerme un montón de estudios”, expresó a Popular.

Hasta la fecha, la exfuncionaria seguía sin percibir el salario proporcional por los 11 días trabajados en el mes de septiembre.

El periodista Anibal Coronel, quien inició una campaña a través de las redes sociales, informó que le comunicaron que la mujer será restituida en la institución; esto tras la avalancha de críticas que generó el caso.