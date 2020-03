El ministro de la SEN, Joaquín Roa mencionó que se lo acusa de irresponsable por tratar de generar un mecanismo de entrega de kits de víveres lo más transparente posible. En ese sentido declaró que no permitirá que nadie le marque el rumbo.

“No voy a permitir que esto se politice, incluso, de ser necesario, estoy en condiciones de dar un paso al costado por el bien de nuestro país”, aseguró Roa en charla con el SNT.

Por otra parte, el ministro de Unidad de Gestión de la Presidencia, Hugo Cáceres, en su cuenta oficial de Twitter respalda el apoyo tanto para el presidente Mario Abdo como para el ministro de la SEN, Joaquín Roa.

“Apoyo del Pdte de la República y del Gob. Nacional al Min. Joaquin Roa: Los kits no serán politizados. Este es momento de hacer Patria, no oportunismo político. Sin distinción. Los que no entienden la urgencia del momento: Dejen trabajar. Colaboren, y quédense en su casa”, publicó en su tuit.

Asimismo, Roa cuenta con el apoyo de la diputada, Rocío Vallejos de Partido Patria Querida (PPQ). “El ministro Joaquín Roa, de la SEN, merece el respeto y la consideración por su lucha incansable, inundaciones, sequías, incendios, dengue y ahora coronavirus. Si se va de su cargo por este tipo de politización de la situación, sería una vergüenza más”, manifestó la diputada en su publicación.

Entrega de kits de alimentos

El ministro Joaquín Roa, informó que hoy tendrán una reunión en Palacio de Gobierno con los 17 de gobernadores, para continuar con el trabajo sobre la entrega de kits y reiteró que aún no existen aún listas,ni censos.