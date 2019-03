Según datos de la Dirección Nacional de Aduanas, el contrabando en el rubro de electrónica e informática se redujo del 50% al 10% en el año 2018, logrando evitar que ingresen de manera ilegal productos por valor de aproximadamente US$ 670 millones. La formalización y el refuerzo de los controles habrían influido en esta reducción.

Julio Fernández, director de Aduanas, en conferencia de prensa brindó datos relacionados al contrabando de artículos de informática y electrónica en el transcurso de los últimos años, teniendo como parámetro el rango comprendido entre 2014 y 2018.

En tal sentido, confirmó que en el año 2017 se tuvo el reporte que Estados Unidos vendió a Paraguay productos de este rubro por importe de 1.542 millones de dólares. En ese mismo año, Aduanas registró compras por valor de US$ 752 millones, siendo la principal diferencia entre ambas cifras el contrabando.

Se estima que en ese año ingresaron al país de manera ilícita y sin pagar impuestos cerca de 790 millones de dólares, lo cual equivale al 51% de evasión al fisco, según detalló.

Fernández refirió que, pese a tratarse de productos que pagan una tasa muy baja al ingresar al país bajo el régimen de turismo, de todas maneras se registró un elevado nivel de evasión que ronda los US$ 45 millones de dólares, de acuerdo a las estimaciones.

En el año 2018, EE.UU. reportó que se vendieron menos productos y, por ende, los ingresos se redujeron a 1.223 millones de dólares (318 millones menos en comparación al 2017), lo cual representa un 20% de caída. En lo que respecta al registro de Aduanas, el porcentaje fue del 46%, lo cual significa que se registraron US$ 1.101 millones aproximadamente.

Teniendo en cuenta estas cifras, se calcula que el ingreso de productos de contrabando pasó de US$ 790 millones a US$ 122 millones, hecho que -según el director de Aduanas- da cuenta de que se ha iniciado un proceso de formalización muy fuerte, aunque admitió que todavía hay un margen por avanzar.

El contrabando en el rubro de electrónica e informática se redujo de 50% del 2017 al 10% en el 2018, según datos revelados por el titular de la DNA. De esta manera, se evitó que el año pasado ingresen de manera ilegal cerca de US$ 670 millones a través de los controles y registros, indicó.

Según Fernández, la evasión del tributo en este rubro llegó a US$ 45 millones en el 2017, mientras que en el 2018 fue de US$ 6,9 millones. Haciendo un recuento pormenorizado del 2014 al 2017, se puede colegir que se reportaron más de US$ 111 millones de evasión al fisco.

El titular de Aduanas destacó que a partir de septiembre del año pasado la mejoría en lo que respecta a formalización fue notoria pues se empezaron a aplicar controles muy estrictos, sobre todo en las bocas de desembarque de los aeropuertos.

De igual forma, señaló que si se llegara a formalizar por completo este rubro sería altamente rentable para los empresarios, esto debido a que las tasas de productos de electrónica e informática principalmente se establecen bajo el régimen de turismo, por lo que algunos artículos pagan apenas 1,5% o 2%. “La idea es que nadie vulnere los controles porque al hacerlo algún importador le toma ventaja al otro”, acotó.

Fernández instó a todos los empresarios de este rubro a “que paguen todo lo que tengan que pagar” a raíz de que los costos son muy altos cuando son descubiertos evadiendo al fisco, más aún considerando que la multa se establece en base al valor imponible de la mercadería.