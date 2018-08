Un verdadero ninguneo está realizando el nuevo Gobierno y se evidencia en la forma en que fueron echados dos directores que realizaron un buen desempeño: Aníbal Filártiga, quien estaba al frente del Hospital de Trauma, y Sonia Arza, del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Ambos lamentaron el miserable trato que recibieron cuando fueron notificados que ya no iban a seguir en sus cargos, pese a todos los logros conseguidos.

La doctora Sonia Arza, exdirectora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), indicó que le avisaron que la relevaron del cargo 20 minutos antes que asuma su sucesor. “Llegó la comitiva (para la presentación del nuevo director) y un secretario vino a avisarme”, contó.

“Uno esperaba que con tantos logros y resultados tangibles, al fortalecer un programa tan emblemático, un trato más decoroso hacia la gente que hizo lo mejor para su país”, dijo en entrevista con la 970 AM.

Si bien recalcó que no está aferrada al cargo, sostuvo que esperaba al menos recibir una llamada de las nuevas autoridades sanitarias para explicarle por qué la dejan de lado y para que pueda plantear la continuidad de las políticas de Estado.

“Yo sí fui caballerosa y dejé por escrito cuáles son los procesos que deben darse continuidad, como el pago de las vacunas al fondo rotatorio, y las campañas de puesta al día, vacunas contra sarampión, fiebre amarilla y polio que están en la región”, comentó.

Arza dijo que llevaba ocho años sin salir de vacaciones. “Entregué mi vida a este cargo. Ahora solicité vacaciones de 30 días para volver a la vida. He entregado mis años al cargo. Ahora debo descansar e ir viendo lo que acontece. Estar alerta, porque me queda el corte administrativo y estoy velando (si continúo en el ministerio)”, contó.

Aseveró que pese al “adiós sin ningún gracias” que le da el nuevo gobierno, valió la pena porque habrá un antes y un después en el programa de inmunizaciones, por más que se quieran ocultar los resultados obtenidos. “Estamos entregando la casa ordenada, con muchísimo logros”, puntualizó.

FILÁRTIGA TAMBIÉN ESTÁ MUY MOLESTO

Otro que también fue rajado es el doctor Aníbal Filártiga, quien estaba al frente del Hospital de Trauma. En entrevista con la misma emisora contó que fue ninguneado por Julio Mazzoleni, quien fue su alumno en el año 94 y desde entonces nunca más lo volvió a ver. “No sé cómo puede haber resentimiento o algo personal. Él mismo dijo en una entrevista que no había sintonía conmigo”, dijo.

“La prerrogativa es oscura, sin explicaciones, como dando a entender que hay cuestiones personales, eso se convierte en un abuso de poder. No critico que me hayan sacado, la elección que hicieron es buena, pero merecía un trato considerable”, dijo.

“No me llamaron ni atendieron mis llamados y mensajes. Hasta al jardinero le decís por qué le sacás. Todo era chisme y recién ayer a las 4 y 10 de la tarde me avisaron que me sacaban y a las 4 y 20 ya tomó posesión del cargo el sucesor”, sostuvo en otro momento.

Por último contó que “ante la reacción de la ciudadanía, se asustaron y me llamaron a ofrecer un cargo de un consejo sobre la seguridad vial, pero les dije que no necesito ningún cargo”.