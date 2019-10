El exministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, cuestionó la desaparición de US$ 52 millones de las cuentas bancarias de Petropar y dijo no se aplica en el Gobierno el "caiga quien caiga" sino que el "traiga quien traiga".

En los estudios de GEN, la exautoridad nacional consideró que “Petropar está manejado como un boliche”, al momento de referirse a la disminución de US$ 52 millones de las cuentas de la petrolera estatal.

“La caja puede bajar al adquirir otros insumos o estaciones de servicios, en ese sentido el patrimonio se mantiene, pero en este caso se perdió plata porque la caja y el patrimonio bajaron”, argumentó.

Leite indicó que si la situación no se aclara en las próximas horas, se demostrará que el mandatario es el “jefe de la cuadrilla” al seguir manteniendo en el puesto a Patricia Samudio. “Nos están tomando el pelo. Hay calentura y la gente le perdió el respeto al presidente de la República, porque él perdió la vergüenza”, lanzó.

El ex Secretario de Estado argumentó que todo hace suponer que existe “una orden de arriba de no molestar a Patricia Samudio porque ella es mi amiga. Por eso, nadie se mete”. Mencionó que también pareciera ser que el slogan ‘Paraguay De la Gente’ es “una gran bola”.

El entrevistado dijo que la gestión comercial es desastrosa en la petrolera estatal. “Si el presidente Abdo no hace nada y la presidenta Samudio no aclara esto, entonces se confirma lo que dice la gente: no es caiga quien caiga, sino que traiga quien traiga”, arremetió.

En el 2013, Petropar tenía 145 millones de dólares de patrimonio negativo. Durante los siguiente cinco años, se dejaron 202 millones de dólares en caja y 70 millones de dólares de patrimonio positivo.