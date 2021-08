“Para la industria significa que cargamos menos en los barcos. Se triplica el tiempo y la rotación de las embarcaciones afecta directamente al costo logístico de toda la economía que depende de la exportación de la soja y sus derivados”.

Así se manifestó Juan Carlos Muñoz, quien explicó a Radio La Unión que con la bajante de los ríos en el país, el comercio fluvial está en situación de derrape.

“Los viajes se demoran al triple y la única esperanza es que llueva la primera semana de setiembre en la cuenca media. No va a solucionar el drama pero nos dará un nivel de esperanza. Se complica demasiado la situación sobre todo en el norte de Asunción y sus confluencias”, indicó.

Refirió asimismo que “tenemos alternativas en materia de logística, pero el tema es quién paga las diferencias. Las predicciones son poco alentadoras porque se habla de la reinstalación del fenómeno La Niña, mermado hace dos meses”.

“Se esperaba un cambio en el clima, pero al reinstalarse este fenómeno el escenario es de sequía. Las grandes cuencas del Paraguay y Paraná no avizoran lluvias importantes hasta enero”, precisó.

También señaló que el panorama hace que “toda la actividad económica del país se resienta cuando el medio de transporte se retrasa. No se pueden cumplir los contratos y eso afecta por ejemplo a los productos agrícolas que son perecederos”.

“En los 90’ cuando empezó el tema de la hidrovía movíamos 700 toneladas por año. Hoy se mueven 25 millones de toneladas con casi quinientos remolcadores, los que hay que ver cómo podemos solucionar”, añadió.

Consultado acerca de soluciones, Muñoz refirió que “me gustaría encontrar una solución, pero el cambio climático se irá agudizando”.

“En Europa incluso llueve por encima de los niveles normales y ocasionan desgracias humanas. Acá hay soluciones técnicas y una de ellas son las represas que regulan el Paraná, pero las represas no tienen agua porque no llueve, por lo que esa solución técnica no está disponible”, agregó.

En otro orden de cosas, el empresario aclaró que pese a la bajante “no hay restricción para navegar con lanchas particulares, pero lo deben hacer con cuidado. No es el momento ideal pero no existen prohibiciones”.