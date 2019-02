Un pequeño frasco de pertuzumab (Perjeta) es el medicamento que tiene como indicación Norma Acosta, paciente oncológica, para seguir su tratamiento contra el cáncer de mama. Tiene un costo de G 26 millones, un precio impagable tanto para ella como para los cientos de pacientes que luchan diariamente contra el cáncer de mama.

“Ni con 30 polladas vamos a juntar ese dinero, porque no es un frasco lo que se necesita y no es solo ese medicamento a lo largo del tratamiento”, resume así la delicada situación por la que atraviesan desde el año pasado. Debido al costo elevado del fármaco, solicitaron que se incluya en el listado básico de medicamentos del MSP.

Pese a que ni los que sí están en lista son proveídos regularmente, este medicamento sale de toda posibilidad de compra. “Ni para el pasaje tienen muchas personas, de dónde van a sacar los 26 millones cada 21 días?”, cuestiona la mujer.

Y dentro de las falencias del sistema y la carrera contra reloj de los pacientes oncológicos, se encuentran sin posibilidad de continuar con sus tratamiento de radioterapia ya que el único equipo del sector público no funciona y la derivación de pacientes está pendiente.

“Ochenta pacientes están colgadas en su tratamiento porque no hay radioterapia y pagar en un privado cuesta una sesión de 10 a 12 millones de guaraníes”, indicó.

Como paciente y en nombre de las que padecen las necesidades diarias, Norma exige a las autoridades que se acelere el proceso de cumplimiento de la Ley de Atención Integral a Pacientes con Cáncer, para garantizar que todo esté disponible para no interrumpir ningún tratamiento.

“Desde enero el presidente firmó la Ley de Atención Integral a Personas con Cáncer y se tiene que conformar una comisión asesora y mientras tanto qué? Cuando piensen en conformar esta comisión pedimos que la integren profesionales que peleen por nosotras, que se empoderen y peleen por nosotras y no sean los mismos viejos de siempre porque estamos en una situación gravísima”, sostuvo la paciente.

Recordó que los fondos contemplados en la ley están disponibles y que para la premura de los pacientes no debería tardarse tanto en concretar el uso para todo lo que está faltando para el tratamiento. “Tenemos dos binacionales y también la Diben, no podemos esperar, esto no es una gripe con la que estamos esperando una aspirina, es cáncer, son células que se reproducen y hacen metástasis en todo el cuerpo”, señaló.

Un mamógrafo y un equipo de radioterapia para el Nacional de Itauguá y la inclusión del pertuzumab en el listado básico de medicamentos son pedidos concretos que vienen solicitando las pacientes con cáncer de mama, sin respuestas.

La indicación de la nueva medicación con el pertuzumab se arrastra sin solución desde noviembre pasado. “Llevo tres meses sin medicación y desde el Octubre Rosa estamos pidiendo que se repare el mamógrafo del Nacional de Itauguá y ahora lo de radioterapia que tampoco se soluciona”, agregó.

Uno de los medicamentos que está en falta es el tamoxifeno que se consume vía oral por años y que es proveído en forma paliativa en poca cantidad y luego queda en stock cero de nuevo.

“Presionás un poco ante la prensa y entregan una mínima cantidad, termina el ruido que hacemos y ya no hay de nuevo y este es un medicamento que cuesta alrededor de 150 mil guaraníes y nunca es una caja que cada una necesita”, detalló.

Norma instó a las jóvenes de 25 años que no esperen llegar a los 40 años para realizarse su primera mamografía porque cada vez son más jóvenes las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama. “Háganse la mamografía antes de los 40, no esperen”, recomendó la mujer.