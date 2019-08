“No tenemos nada definido pero aquellos docentes que no acudan a sus puestos laborales (podrían sufrir descuentos)… en el Ministerio se paga por día trabajado, pero todavía no hay nada concreto sobre esto”, indicó Alejandro Duarte.

Sobre el aumento salarial del 16 % para los docentes, el director del MEC indicó a la Radio 650 AM que dicho monto se fijará en el Presupuesto General de la Nación 2020, para que se aplique desde el mes de julio, no así desde enero como quieren los profesores. Explicó que actualmente no existe el dinero suficiente para cumplir con este pedido.

“Lo que se debe entender es que no se niega el aumento salarial, sino que habrá aumento pero a partir de julio del año que viene. Un beneficio que ninguna otra entidad tendrá, solo los docentes. Hay un bajón tributario”, esgrimió.