Tanto los proyectistas de la polémica ordenanza para regular la operatividad de MUV y UBER, como el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, coinciden en que el planteamiento aún está siendo analizado y que se vieron legislaciones internacionales para hacer la propuesta, la cual genera trabas para estos conductores y no así a los taxistas.

“Yo no soy un tendota, no pedí yo a los concejales que presenten esa propuesta, pero si lo presentaron, seguramente habrá otras propuestas también. La gente cree mal, piensa que ya se reguló. Esto se mandó a comisión ahora y se verá un consenso legislativo. Es una propuesta nada más”, refirió Mario Ferreiro en charla con la 730 AM.

El intendente capitalino indicó que hay intereses de por medio en este tema y que incluso ya se hace campaña. Esgrimió que Patria Querida asumió la defensa de Muv y Uber porque responde a su pertenencia ideológica y empresarial.

Alegó además que se pretende instalar que “Mario es malo, quiere casamiento gay y no quiere Uber, ese es el show”. “No hay persecución. Los perros hacen campaña. Hay tantas ganas de que esto sea el tema de discusión y no otros temas que son más conflictivos. Es bola que instruyo a los concejales”.

Recalcó que se vio legislación comparada, tomando casos de otros países para hacer la propuesta, aunque pidió que los concejales proyectistas hablen sobre el planteamiento, que incluye una serie de trabas para los muvers y ubers, dejando el terreno libre a los taxistas asuncenos.

EL EDIL PROYECTISTA

Con similar argumento habló el proyectista Rodrigo Buongermini. El concejal capitalino, al igual que Mario Ferrerio, dijo a la 650 AM que solo se trata de una propuesta que fue derivada a comisión y que no se aprobó todavía. También esgrimió que tomaron como base la legislación comparada.

“Ellos plantean que este es un servicio privado, pero en la legislación se establece muy bien lo que significa el transporte público. Yo soy usuario del sistema, incluso mucho antes de las personas que me critican. Hay unas normas a las que tienen que adecuarse”, explicó.

Respecto a uno de los puntos que establece la ordenanza, que estos autos deberán tener solo hasta cuatro años de antigüedad, frente a los viejos taxis que siguen circulando, Buongermini alegó que será el usuario quien elegirá subirse a un auto más moderno antes que un taxi chatarra, entonces esto obligará (aunque no necesariamente será una obligación) a que los taxistas adquieran autos más nuevos para tener competitividad.

LO QUE ESTABLECE EL PLAN REGULADOR

El proyecto en cuestión fue presentado por los concejales Rodrigo Buongermini y Federico Franco, con el aval del intendente de Asunción, Mario Ferreiro, quien venía solicitado un marco regulatorio para la habilitación de estas alternativas de transporte.

El plan regulador estipula que solamente podrán ser conductores de estos servicios, aquellos que tengan registrado a su nombre el vehículo que van a utilizar.

Otra de las exigencias es que las personas que trabajen con estos servicios, paguen un canon por cada kilómetro de forma mensual.

Los vehículos a ser utilizados por los conductores deberán ser de hasta 4 años de antigüedad (los eléctricos podrán ser hasta 6 años) y con una capacidad máxima de cinco pasajeros.