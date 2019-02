Miranda aguarda que la interventora Carolina Llanes haga el corte administrativo correspondiente, para que la intendencia pase a sus manos en la “brevedad posible”, en atención a los problemas que atraviesa la comuna, “si no me entregan la comuna no puedo hacer mucho y esto va colapsar en cualquier momento”, expresó el jefe comunal en contacto con la 970 AM.

En cuanto a las acciones que emprenderá como intendente, Kelembú confirmó que habrán cambios en todas las direcciones, especialmente las de Recaudación, Finanzas y Recursos Humanos a las que catalogó como las más importantes dentro de la administración municipal.

Kelembú no dio nombres de los futuros directores, no obstante recalcó que los profesionales tendrán prioridad por sobre los políticos, dijo además que tendrá en consideración aquellos nombres que sean propuestos por los concejales que votaron por él, como de aquellos concejales que hoy están en la vereda del frente.

“Quiero traerle a los cinco, yo solo no me animo a manejar una municipalidad que tiende deudas enormes, sin ellos voy a tener una inestabilidad tremenda, si ellos quieren el bien de la ciudadania, el diálogo es el mejor camino”, insistió.

En otro momento instó a los funcionarios a permanecer tranquilos que continuarán en sus cargos y no habrá persecución política.