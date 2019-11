El fiscal brasileño Stanley Valeriano Da Silva manifestó a la 730 AM que la abogada Leticia Bóveda, representante de Darío Messer, habría pedido a su cliente la suma de 2 millones de dólares para entregar a un ministro del Interior, sin citar su identidad.

“Sabemos que la abogada Bóveda tenía mucha influencia. Prometía a Messer que a través de coimas podía garantizarle una prisión domiciliaria en Paraguay. Hay mucha gente involucrada que ha ayudado de Darío Messer durante su fuga, que duró más de un año”, indicó.

El investigador reconoció que no sabe si realmente alguna autoridad paraguaya solicitó el dinero y dejó en claro que tampoco le consta que Messer desembolsó los 2 millones de dólares. De lo que sí dijo estar seguro es que supuestamente la letrada solicitó dicho monto para dar al ministro.

EXMINISTROS SE DESLIGAN

En respuesta, el exministro Juan Ernesto Villamayor afirmó que nunca hubo ofrecimiento de dinero de parte de la abogada de Messer, pero sí que llegó a recibirla para intentar lograr que entregue a su cliente.

Resaltó que durante su gestión fue la propia inteligencia de la Policía Nacional la que posibilitó que en el Brasil cayera el entonces prófugo de la justicia. “Se ubicó a la novia y luego fue detenido Messer”, recordó.

Así también, el exministro Ariel Martínez negó haber recibo coima alguna para favorecer a Messer y alegó que el hecho habría ocurrido en diciembre del 2018, pero que él estuvo en el cargo hasta el 15 de agosto de ese año. “Tengo 22 años de función pública. Jamás he condicionado en montos ninguna situación. Jamás he recibido ningún guaraní. Jamás se me ofreció dinero. Están diciendo disparates”, lanzó.

PEDIDO CONTRA CARTES

Por otra parte, el fiscal brasileño mencionó que tiene pruebas respecto a la vinculación de Messer y Cartes, como las informaciones brindadas por el hijo y la exesposa de Messer, quienes firmaron documentos de delación para salvarse del proceso. Además tiene la fotografía de una carta en la que Messer pedía 500.000 dólares a Cartes.

“Tuvimos acceso a los teléfonos de Darío Messer y su pareja Mira. Vimos las conversaciones con varias personas que le garantizaban que Cartes lo ayudaría. También Cartes habría dicho a Messer que mientras se hacía la negociación no se entregara a la Policía”, dijo.

Valeriano Da Silva aclaró que de momento solo se emitió un pedido de prisión cautelar contra el expresidente Cartes y no solicitó su extradición al Brasil. Agregó que avanzarán con la investigación y que recién tras acusarlo (si se da el caso) evaluará pedir su extradición o que el connacional sea juzgado en Paraguay. “Hay un código rojo pero es un pedido provisorio de prisión como medida cautelar. Más adelante podríamos pedir que Paraguay lo extradite”, manifestó en ese sentido.

Consultado sobre si Cartes sabía dónde se ocultaba Messer, el investigador respondió: “Creemos que lo sabía, que tenía personas próximas que daban esos datos, pero no tengo aún acceso a la información y no puedo afirmar con certeza”.