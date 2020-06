En entrevista en el programa Cara o Cruz (Unicanal), el empresario y exministro de Industria, Gustavo Leite, argumentó que el gabinete de Mario Abdo perdió credibilidad en la actual lucha contra la propagación del coronavirus.

“La ciudadanía no quiere dar más dinero al gobierno, y tal vez la ciudadanía tenga razón. Hay un descreimiento de lo que se dice y de los resultados de esa deuda y de la economía. La calle está caliente en contra de este gobierno. Todos los integrantes del gabinete deberían poner su cargo a disposición. Se debe armar un nuevo equipo”, argumentó.

El entrevistado indicó que el plan de reactivación económica que se va anunciar este lunes ya no tiene el apoyo ciudadano. “El crecimiento económico ya fue cero en el 2019, y viene la pandemia y nos liquida. Eso es lo que reclamamos. No le cree más la gente al gobierno y ese es un problema grave. Todos tienen que salir de este gabinete”, dijo.

Leie mencionó además que si bien todos los gobiernos enfrentan problemas, siempre el gobernante debe ser tajante y saber superarlos. Agregó que Mario Abdo desde el primer momento no dio buenas señales, a la hora de elegir a los integrantes de su gabinete.

Medida de Reactivación Económica. “Debería limpiarse el gabinete, tienen que irse todos los ministros, ver nuevos administradores. La gente ya no le cree al Gobierno, un problema grave”. Gustavo Leite - Ex Ministro de Industria y Comercio. #COCPY pic.twitter.com/PUP15nalnU

Medida de Reactivación Económica.



“Si el presidente no sabe quién roba es un mal pdte, porque tiene que saber. Si el pdte. sabe quién roba y no hace nada, es un mal pdte. y un encubridor. NO CAYÓ NADIE”.



Gustavo Leite - Ex Ministro de Industria y Comercio.#COCPY pic.twitter.com/dWRV6Sh6i1

— Cara o Cruz (@caraocruzpy) June 29, 2020