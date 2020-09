La periodista Lorena Espínola, comentó que estuvo trabajando para Hugo Portillo hasta el domingo 23 de agosto. Sostuvo que el mencionado le despidió sin justificativo alguno y se negó a pagarle lo que le correspondía.

“Me bloqueó porque no le pasé un material periodístico. Desde que comenzó esta pandemia, yo he trabajado de lunes a lunes, sin horario laboral. Siempre le cumplí, pero ese domingo no puede”, relató Espínola en un video publicado en sus redes sociales.

Quiero agradecer a todos los colegas su apoyo. Este video es para dar mi versión de lo hechos polemizados y que afectan mi nombre. pic.twitter.com/VQmhskssTU — Lore Espínola (@lore_espinola84) September 4, 2020

“Yo solamente les pedí que me paguen mi liquidación y les iba a entregar sin problemas las llevas de las oficinas y el teléfono corporativo”, agregó.

Además, dijo que el señor Portillo nunca le pagó la bonificación familiar, ni el seguro médico. En ese sentido, expresó que este beneficio era primordial para ella, ya que tiene un hijo menor con discapacidad.

La denuncia ya fue hecha ante el Ministerio de Trabajo, sin embargo el señor Portillo no se presentó a la primera audiencia de conciliación.