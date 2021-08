Las autoridades no descartan que el grupo armado del norte tome represalias tras el abatimiento de dos miembros del autodenominado Ejército del Mariscal López (EML).

La fiscal general Sandra Quiñónez, se refirió en el programa Cara o Cruz (Unicanal) a las dos bajas registradas en las filas del autodenominado Ejército del Mariscal López (EML), cuyos miembros Alcides Mereles y Alejandrito, hijo de Alejandro Ramos, fueron abatidos durante un enfrentamiento registrado anoche en Belén Cue, Horqueta, departamento de Concepción.

La autoridad comentó que a su parecer estos grupos que se desprendieron del EPP siguen perteneciendo a la nucleación principal pero que poseen diferentes líderes. “Ellos se mueven en pequeñas células, no pasan de 15 o 20. La mayoría son del ámbito familiar y algún que otro miembro del plano sentimental. Conocen muy bien la zona. Puede haber problemas de disciplina e ideológicos. El grupo central EPP es un grupo muy disciplinado”, dijo.

“No se puede descartar que haya alguna represalia por este procedimiento en el que se abatió a dos integrantes del EML. Lo que ellos pretenden es instalar el terror en la población, nosotros queremos la paz, la tranquilidad”, comentó.

Sobre vínculos logísticos y también políticos con los criminales, indicó que siempre hay información de inteligencia pero falta contar con un elemento probatorio para enjuiciar. “Con este enfrentamiento y lo que vaya surgiendo podemos tener sorpresa de gente que estaba apoyando a este grupo criminal en la parte logística”, sostuvo.

Sobre Alejandro Ramos, comentó que este líder criminal nunca fue operativo, sino más bien era un dirigente campesino. Hace 12 años, el 1 de agosto de 2009 se ingresa a su casa por primera vez, por supuestos hechos de abigeato, y allí se encuentran documentos que indican que se crea el EPP el 1 de marzo del 2008 y se separa de Patria Libre, además se encuentran 28 mil dólares americanos. “Cuando se ingresa al monte que estaba detrás de su casa, se encuentra al grupo armado”, agregó.

“Alejandro Ramos andaba siempre con José Villalba, el hermano de Carmen Villalba. Era un dirigente campesino que se dedicaba al cierre de rutas en sus protestas y luego se convierte en un operativo (criminal)”, dijo.

Por otra parte recalcó que a los malvivientes del norte les molesta la asistencia de la Fuerza de Tarea Conjunta, porque desean reclutar ante la ausencia total del Estado. “Lo primero que quieren hacer los del EPP es desprestigiar a las fuerzas que los combaten. Por supuesto que van a querer que se retiren las FTC, porque les molesta. Nosotros sufrimos mucho desprestigio”, subrayó.

También expresó su dolor por haberse truncado la semana pasada tres jóvenes vidas de militares por el actuar de estos criminales y aseguró que en breve aparecerán organizaciones de derechos humanos a defender a los dos malvivientes abatidos.

“Se puede tardar en dar resultados, pero eso no quiere decir que no se esté trabajando. Me consta que los militares y policías están constantemente realizando sus tareas. La tecnología hoy es crucial y debemos fortalecer”, dijo en otro momento.

Además indicó que es una ilusión creer que los criminales bajarán sus armas y se entregarán algún día. No obstante, si existen personas que quieran salir de la organización terrorista y quieran acercarse a dar información, les prometió trabajar jurídicamente para darle una menor pena y otras garantías.