Luis Villasanti, titular de la ARP, emitió un comunicado donde expresa su profundo rechazo a las actuaciones violentas del senador Paraguayo Cubas, quien “vive desafiando a las leyes de nuestro país”.

Argumentó que los fueros parlamentarios no están destinados a permitir los excesos de los parlamentarios, por lo que no pueden violar los derechos de los demás so pretexto de ejercicio de la función parlamentaria.

Es por ello que condenó la ofensa a la Policía Nacional como a todas las demás instituciones que sistemáticamente agrede, con actitudes y palabras soeces y ofensivas, fuera del marco del diálogo respetuoso.

Pidió a la Policía Nacional, con la cual se solidariza, a que avance en la denuncia formulada ante el Ministerio Público, así como a la Cámara de Senadores a sancionar la inconducta y, oportunamente, a levantar los fueros del senador para que rinda cuenta de sus repudiables actos de ofensa a la institución policial.