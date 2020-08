El médico infectólogo Tomás Mateo Balmelli indicó que no encuentra la lógica en el código de vestimenta implementado en el Hospital Central del Instituto de Prevision Social (IPS).

En entrevista con la radio Universo 970 AM, el médico Tomás Mateo Balmelli indicó que el virus no diferencia entre short o jeans, por lo que no encuentra la relación entre la vestimenta y el contagio que pueda darse de Covid-19 entre los asegurados que vayan a consultar al IPS.

“No encuentro una explicación científica a no ser que sea conductual. En vez de confundir a la población con estupideces, hay que mandar un mensaje de que lo importante es el uso de tapabocas”, esgrimió el infectólogo.

Hace 23 días, el IPS implementó un protocolo de vestimenta, el cual establece que las personas que deseen ingresar a consultar deben tener pantalones largos, zapatos cerrados y remeras con mangas. Está prohibido ingresar con zapatillas, zapatos abiertos, vestidos, polleras por encima de la rodilla o short.

Los integrantes de la Asociación Paraguaya de Personas con Artritis Reumatoidea y Afines ya manifestaron su rechazo, ya que para ciertos pacientes y para personas de tercera edad es de cumplimiento imposible.

“Pretender el uso obligatorio de pantalón largo, con la retención de líquidos en nuestro cuerpo, sólo aumentará más nuestro padecer, que de hecho ya es incomprendido por quienes desconocen los efectos y sufrimientos que padecemos los pacientes con Artritis y Afines”, lamenta la asociación.