El activista por los derechos de los hombres que son víctimas de sus parejas, Cristian Paniagua, presentó públicamente un inusual proyecto de Ley que pretende introducir la figura del masculinicidio, de modo a que sea una versión similar a la del feminicidio.

“Existe la Ley de feminicidio y por ende debe haber también la de masculinicidio; la mujer debe purgar la misma cantidad de años (en la cárcel), porque si un hombre mata a la mujer debe cumplir hasta 25 años más las medidas de seguridad, en cambio si es al revés, la mujer luego puede salir con alguna medida alternativa”, esgrimió.

En entrevista con C9N, sostuvo que en el 2018 registró siete casos de mujeres que mataron a hombres, cifra que termina muy por detrás a los casos de feminicidios que totalizaron 59 casos.

El titular de Kuimba’e Aty indicó que en lo que va del año recibió muchísimas denuncias de hombres por casos de violencia psicológica por parte de sus parejas, pero lamentó que “se le escucha más a la mujer” y los casos se desestiman en la justicia. “El derecho debe ser equitativo”, acotó.

Este proyecto, que Paniagua desea presentar en el Senado, también pretende impulsar la custodia compartida de los hijos, ya que, según explicó, 17.000 padres pasan la prestación alimenticia pero no pueden ver a sus hijos y que en la misma situación están otros 1.600 sujetos presos sin sentencia firme.

“Nosotros qué vamos a festejar el día del padre, no podemos festejar porque muchos no pueden ver a sus hijos, ya que la mujer no les permite. (…) Usamos a la criatura de trofeo y no debe ser así”, remarcó sobre la tenencia compartida entre el padre y la madre.

Paniagua indicó que los hombres que desean denunciar sus casos pueden comunicarse al (0982) 963 768.