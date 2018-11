Este lunes inicia la huelga de un mes de los funcionarios sindicalizados en el Hospital de Clínicas, donde unos 3.000 pacientes se ven afectados. Sin embargo, los profesionales que no están agremiados informaron que no se unen a la medida de fuerza.

El doctor Javier Giménez, presidente de la AsoClínicas Por el Cambio, mencionó a la 970 AM que no están formando parte de la protesta que inicia este lunes, al alegar que las autoridades de los sindicatos no los representan.

“No estamos de acuerdo con este tipo de medidas. Lo ideal sería ordenar la casa de forma administrativa y política. Deberían dar la oportunidad de trabajar a aquellos que lo quieran hacer”, señaló.

De igual manera, la Asociación de Profesionales de la Salud de Ciencias Médicas tampoco se une a la huelga. Su secretaria, Gloria Díaz, indicó a radio Monumental que unos 250 profesionales médicos, enfermeros, bioquímicos y administrativos no forman parte del sindicato y por lo tanto no acompañan la medida de fuerza que afecta consultorio externo, cirugías programadas y estudios externos.

“Los sindicatos tienen todo el derecho y van a hacer el paro general, pero no todos están adheridos. Entonces el resto de los funcionarios va trabajar normalmente, los profesionales médicos que forman parte de la asociación no está de acuerdo con esta medida”, indicó.

ALGUNOS MÉDICOS SÍ ATENDERÁN

A su vez, Jorge Giubi, director Del Hospital De Clínicas, mencionó a la 970 AM que en varias oportunidades intentaron llegar a un acuerdo con los funcionarios que ahora realizan brazos caídos, pero que no se pudo llegar a un acuerdo.

El médico indicó que es imposible cumplir con la demanda de los trabajadores, porque la palabra la tienen los congresistas, quienes deciden cuál es el presupuesto a destinarse a Clínicas.

Giubi destacó que aquellos funcionarios que no se quieren plegar a la huelga pueden ir a trabajar con las garantías. “Se debe respetar a aquellos médicos que sí irán a realizar sus consultas y cirugías programadas”, refirió.

RESPONSABILIZAN A MARITO Y BENIGNO

Por su parte, la licenciada Lourdes Villalba explicó a la misma emisora que en total piden una ampliación de 28 mil millones de guaraníes para conseguir la desprecarización laboral, nivelación salarial y cumplimiento del contrato colectivo en el hospital escuela.

“Responsabilizamos a Marito Abdo por esta huelga porque su hermano Benigno López (ministro de Hacienda) no respondió nuestro reclamo. En la mano de ellos está la solución”, refirió.

Villalba destacó la cantidad de trabajadores que se están adhiriendo a la huelga y lamentó que unos 3.000 pacientes no están siendo atendidos y deben volver a sus casas. “Apenas se solucione esto se reprogramarán las atenciones”, añadió.

No obstante, algunos pacientes, como la señora Seferina, fueron a las 02:00 de la madrugada para acompañar la medida de fuerza del plantel de blanco. En estos momentos los manifestantes están sobre la Avda. Mariscal López cerrando media calzada en el sentido que va de Fernando de la Mora a San Lorenzo.