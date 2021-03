Ricardo Estigarribia, intendente de Villa Elisa, mencionó a radio UNO que la construcción del segundo pabellón de contingencia con capacidad de 16 camas, inicia este lunes y en 20 días aproximadamente estará terminada la obra.

“Estamos totalmente colapsados, no solo en Villa Elisa, sino a nivel país. El ministro de Salud, Julio Borba, me dio su palabra que vamos a tener los recursos humanos necesarios para operar el segundo Pabellón de Contingencia. No puedo dudar de su palabra. Tenemos muchísimos infectados”, explicó.

Según detalló, con este nuevo pabellón de internación lograrán que las camas de la Unidad de Terapia Intensiva, que se construyó el año pasado, sean utilizadas por pacientes que requieran cuidados más intensivos.

Estigarribia indicó que la obra se realizará con recursos propios municipales a fin de dar mayor respuesta ante la falta de lugar en los hospitales debido a la cantidad de contagios por Covid-19.

Cabe recordar que el primer pabellón de contingencia destinado exclusivamente a pacientes con Covid-19, fue inaugurado en agosto del 2020, construido con royalties y fondos genuinos del municipio.