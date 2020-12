Torres lamentó la falta de respuestas del Gobierno Nacional ante el pedido de los funcionarios de Clínicas y señaló que una vez más da la espalda a la Salud.

“Todo queda en discurso porque las acciones no se toman. El Hospital de Clínicas una vez más mantendrá el mismo presupuesto de este año para el 2021. No vamos a poder contratar nuevos personales, los contratados vienen hasta el 31 de diciembre y lastimosamente no habrá renovación por la falta de recursos económicos”, expresó en entrevista con radio Ñanduti.

Indicó, a su vez, que el centro asistencial no contará con varias especialidades y servicios para la atención, pese a la voluntad que tienen, también dejarán de funcionar debido al insuficiente presupuesto con el que contarán para el año próximo por lo que tampoco podrán contratar nuevos personales de blanco.

En cuanto a la movilización y la huelga por parte de los funcionarios, dijo que lo realizaron con el fin de concienciar a las autoridades, sin embargo, dijo que no fue así. “Una vez más le dieron una bofetada al pueblo”, arremetió.

Finalmente, el entrevistado mencionó que para el año siguiente analizarán la posibilidad de volver a salir a las calles a fin de conseguir una ampliación presupuestaria digna para el hospital.

Cabe recordar que los funcionarios del Hospital de Clínicas realizaron una huelga general el pasado 18 de noviembre a fin de exigir un mejor presupuesto para el 2021, nivelación salarial, entre otros reclamos.