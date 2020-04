Pobladores de la Villa Bartolo del Bañado Sur exteriorizaron su queja por la falta de respuestas de la Secretaría de Emergencia Nacional. Afirman que el programa Ñangareko no les alcanza hasta el momento y las necesidades que tienen son grandes.

En ese sentido, varios vecinos de la citada zona ribereña manifestaron sus quejas porque nadie les da respuestas a sus pedidos.

Antonia Romero Gayoso, una de las pobladoras contó a Canal GEN que hubo una planilla en la que se anotaron para ser beneficiarios del programa Ñangareko.

Sin embargo nadie hasta el momento se pronunció. “Nadie nos viene a visitar. Ñangareko nunca llegó y ya no sabemos qué hacer”, dijo.

Contó que la mayoría de las personas se dedican al reciclaje pero que por las disposiciones del Gobierno están imposibilitados de salir a cumplir con sus actividades.

“Cuando salimos a la calle la Policía nos pide que volvamos a casa. Y en el barrio tenemos muchas criaturas que están enfermas”, explicó.

Apuntó a Joaquín Roa, ministro de la SEN para que dé soluciones inmediatas. “Nos tiene que mandar esa plata. Con eso al menos podremos sustentarnos un mes”, afirmó.

Entre otras quejas contaron que muchos no disponen de un aparato celular, factor que consecuentemente los deja excluidos del beneficio de la emergencia económica.

Otra de las vecinas refirió que “enviamos el correo a la SEN y desde ahí ya nadie más dijo nada” y que “nadie tiene acceso a internet”.

“Dijeron que se tiene que tener Tigo y con el número a nombre de uno mismo. Hay gente aquí que no tiene teléfono. No nos dan soluciones”, se quejó.

La mayor parte de las viviendas son precarias, muchas de ellas de tabla. “Si no vendemos nuestros remedios yuyos no comemos y cuando nuestros hijos nos piden comida, nos duele decirles que no hay nada”.

“Vivimos del día a día. Con el pastor Diego Suárez es que recolectamos donaciones para hacer ollas populares y alimentar a los niños”, explicó.

Precisamente, el pastor Suárez lamentó que nadie los haga caso. “Es una zona muy olvidada. Necesitamos alimentos y medicamentos”, dijo y contó que poseen un comedor que subsiste mediante la voluntad de algunas personas que acercan víveres.

Dejaron un número de teléfono para recibir ayuda en caso de que quisieran hacerlo. Es el (0985) 639-624, a nombre de Antonia Romero.