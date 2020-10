Mientras las comunidades rurales trataban de salvar sus cosechas en zonas hasta las que hace poco no llegaba el agua, los hospitales tampoco podían prescindir de su suministro, no siempre garantizado, para hacer frente a una situación desconocida.

Dos realidades, una en el campo y otra en la ciudad, que se vieron mejoras con la instalación de pozos artesianos, dentro de un proyecto para el que la Aecid aportó un total de 60 millones de dólares.

UN POZO EN EL MOMENTO JUSTO

El Hospital de Clínicas, ubicado en la ciudad de San Lorenzo, llevaba tiempo reclamando mejoras en el suministro de agua, mermado por el crecimiento comercial y urbanístico de los alrededores.

Tras varios intentos infructuosos para conseguir nuevas fuentes de abastecimiento, encontraron la solución para la construcción de un pozo mediante el Senasa, Aecid y el BID.

Pero, en marzo, la pandemia de coronavirus les sorprendió con el pozo por construir y con déficit de agua cuando más se necesitaba, dijo el director general asistencial de la institución, Jorge Giubi.

Las obras tuvieron que acelerarse y “se pudo salvar esa situación” con un pozo de 185 metros de profundidad ubicado en el predio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, a poco más de un kilómetro del Hospital.

“El agua hoy día es algo con lo que podemos contar, no estamos teniendo situaciones”, aseguró Giubi, y recalcó que el pozo llegó “justo en el momento” para que el Hospital pudiera seguir funcionando durante la pandemia o, de lo contrario, se habrían visto obligados a pedir la ayuda de camiones cisterna.

Para Giubi, el pozo es “una muestra de la solidaridad institucional y de la cooperación de los amigos del Paraguay”, y recalcó el beneficio de esa obra para la ciudadanía.

“Al que no le falta, probablemente no dimensiona la necesidad de esta situación pero realmente es una muestra de que no estamos solos”, subrayó.

Tras la construcción contrarreloj del pozo y los trámites burocráticos, el Hospital de Clínicas cuenta con lavaderos de manos en todos sus pasillos y se garantizó su funcionamiento dentro de la normalidad que permite la pandemia.