El parrillero Benjamín Benítez, dueño de la empresa “Asado Benítez”, logró recuperarse del Covid-19, pero no así su señora esposa, a quien la enfermedad la terminó llevando.

“Hay una estrella más en el firmamento para nuestra familia”, así comenzó la entrevista con radio Monumental el conocido asador Benjamín Benítez, quien ahora está plenamente recuperado tras haberse internado por un cuadro de Covid-19.

El emprendedor gastronómico comentó que toda su familia fue afectada por el virus pero que lastimosamente solo su esposa no logró vencer la enfermedad. “Se fue mi señora pero vive en cada uno de los hijos y en los 11 nietos. Estuvimos 45 años de casados, nos pone melancólicos y muy tristes, pero sé que mi esposa sigue viva en nosotros”, dijo en medio de la nostalgia por la terrible pérdida.

Benítez recordó que ambos estaban internados en diferentes hospitales y que un día, uno de sus hijos fue a visitarlo y le dio la terrible noticia del deceso. “No pude despedirme de ella, cuando yo estaba internado me vinieron a dar la triste noticia. Yo quise salir corriendo pero los doctores no me permitieron. Entonces lo primero que hice al recuperarme fue visitarla en la tumba y llevarle flores”, comentó.

Destacó que gracias a una parrilla logró conocer el mundo entero y subrayó que eso lo pudo hacer mediante el completo apoyo de una mujer extraordinaria que estuvo siempre a su lado. “Cuando me tropezaba, ella me alentaba y salía de vuelta adelante”, recordó.

En otro momento, el entrevistado remarcó el arduo trabajo de los médicos que lo atendieron. “Una atención extraordinaria de los personales de blanco, no podemos explicar la calidad humana de nuestra gente”, declaró.

Así también agradeció el apoyo recibido de parte de los medios de comunicación y de la ciudadanía en general, la cual hizo llegar sus mensajes de aliento a la familia mediante las redes sociales.

“Hoy estamos en el día a día de nuevo. Solo puedo decir gracias a Dios”, sostuvo por último.