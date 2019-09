“Generalmente, los agentes cobraban entre un millón a un millón y medio de guaraníes explicó Volpe en comunicación con la emisora 730 AM.

Los detenidos: Crio Ppal Edelio Celso Loreiro Garcia, Sub Crio. Pedro Molinas, Sub Crio. Ruben Dario Duarte Jacket, Venancio Bolaños Torres, Mario Figueroa Velázquez, Carlos Ever Navarro Morales, Pablo Cesar Morales, Luis Carlos Gomez Santacruz y Sebastián Ramón Silva.

Los mismos fueron monitoreados y sus teléfonos interceptados mientras mantenñian comunicación con referentes de peso dek mundo narcotraficante,

Los sitios de operaciones de los policías detenidos son la Dirección de la Policía de Concepción comisarías de Yby Yaú, Puentesiño (Concepción) y Chirigüelo (Amambay).