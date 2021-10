El hecho ocurrió poco después de las 19:00 de ayer lunes en el barrio Caacupemí de Mariano Roque Alonso, donde cuatro malvivientes irrumpieron con machetes en las manos.

El primero, sin mediar palabras, aplicó un machetazo en el cuello al propietario que estaba detrás del mostrador. Posteriormente, los demás amenazaron a la esposa y a las demás personas.

En el forcejeo se llevaron alrededor de un millón de guaraníes de la caja, celulares y otros objetos de valor.

“De entrada ya me machetearon, ni siquiera podía reaccionar porque directamente ya me dieron en el cuello, eso me dejó el brazo languidecido y ya no pude moverme, mi brazo no respondía”, comentó Gerardo Estigarribia a los medios.

En Mariano Roque Alonso a machetazos asaltaron un minimercado, se llevaron la caja registradoras con 1 millón de guaraníes aproximadamente. El propietario del local Gerardo Estigarribia y su familia resultaron ilesos de milagro. La policía tendría pistas sobre asaltantes pic.twitter.com/tj5io7RJC8 — AhoraPy (@Ahora_Py) October 12, 2021

Todo quedó grabado en imágenes de circuito cerrado. Además, a través de las cámaras de la zona se observa a los cuatro huyendo a pie.