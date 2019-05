Un terrible accidente de tránsito ocurrió anoche sobre la Avda. Eusebio Ayala y De la Victoria, donde un vehículo chocó contra dos columnas, volcó y terminó destrozado. Al conductor no le pasó nada.

El percance sucedió alrededor de las 22:00 de ayer miércoles sobre la Avda. Eusebio Ayala casi De La Victoria e involucró a un Kia Sportage guiado por Matías Patiño de 20 años.

El rodado aparentemente circulaba a gran velocidad y después de una frenada brusca derribó dos columnas: una de la ANDE y otra de Copaco.

“A raíz de la lluvia no pudo más controlar su vehículo, no le pasó nada, milagrosamente está ileso, (…) rompió dos columnas “, comentó el oficial Silvio Duarte a la 970 AM.

El Kia Sportage sufrió severos daños en toda la chapería, principalmente en el costado izquierdo, además de la rotura del parabrisas.Más tarde llegó una grúa y se llevó la camioneta.

No hubo corte de energía eléctrica, según confirmaron funcionarios de la ANDE y felizmente nadie pasaba por allí al momento del accidente.