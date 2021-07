Los viajeros que se realicen el hisopado con 72 horas de antelación, deberán completar solo dos días de aislamiento para luego volver a hacerse el test y no cinco, según explicó Asatur, que ya tiene el nuevo protocolo en mano y lamenta que Salud Pública no aclare este aspecto.

Marta Chamorro, vicepresidenta de Asatur, participó de la mesa de negociaciones con el Ministerio de Salud Pública, para la definición del nuevo protocolo de viajeros que comenzará a regir este miércoles 21 de julio.

Si bien la cartera sanitaria informó preliminarmente que todos los que ingresen por el aeropuerto tendrán que guardar aislamiento domiciliario de cinco días, además de contar con el PCR negativo al llegar, en realidad esto no se aplicará en todos los casos.

Quienes vienen con PCR negativo de 72 horas de antelación al embarque, solamente tienen que completar dos días más de aislamiento para después volver a hacerse el PCR, según detalló Chamorro.

“Lastimosamente no se detienen a explicar porque esta parte es muy sensible, no es lo mismo que vengan y se encarcelen 7 días con PCR negativo a que se queden dos días nada más”, comentó Chamorro en comunicación con radio Uno.

Por otro lado, quienes hayan tenido Covid- 19 desde los 14 y hasta los 90 días previos del ingreso al país, deberán acreditar dicha situación mediante resultados laboratoriales y aun así estarán obligados a guardar cuarentena de cinco días.

Consultada acerca de la forma de comprobar que la gente respete el aislamiento domiciliario, indicó que queda netamente a conciencia de cada uno, pero que se harán controles aleatorios.