El empresario Mario Peña, de la constructora argentina Vial Agro que tiene 50 años de trayectoria y hace un año se instaló en un 100% en Paraguay, también se sumó al pedido de auxilio ante la aparente rosca mafiosa instalada en el Ministerio de Obras Públicas, que actualmente está bajo el mando de Arnoldo Wiens. “Hemos hecho varias obras en el país, concluimos en tiempo y forma todas, y estamos participando constantemente en las licitaciones del MOPC”, dijo.

Entre las irregularidades actuales citó que en una licitación para la importante obra de conectividad San Pedro-Belén, cuyo fondo proviene del Focen, su empresa presentó la mejor oferta, sin embargo, el comité de evaluaciones del MOPC estuvo un año analizando para adjudicar. Primero adjudicó a una pero luego la tuvo que descalificar por no reunir los requisitos y luego a otra, y así sucesivamente, según contó.

Consultado en la radio 650 AM sobre por qué se actuó de esa manera en esta licitación, el empresario fue tajante y respondió que “las empresas amigas no reunían los requisitos y van acomodando, pero como no consiguieron lo que buscaban porque nuestra empresa presentó la mejor oferta, entonces declararon desierta la licitación, encima eran fondos regalados del Mercosur”.

Mientras hacen este tipo dilación, hay otras obras que se adjudican en tiempo récord, cuestionó el empresario. “Es una traición a la patria. El gobierno paraguayo no iba a gastar un guaraní, los fondos eran regalados por los países más desarrollados del Mercosur. Era una obra clave para un departamento que necesita polos de desarrollo. No puedo entender la negligencia gerencial de esta gente del MOPC, realmente no tiene límites. No se puede demorar las obras en un departamento donde hay tantas carencias”, sostuvo.

Peña resaltó que tras declarar desierta la convocatoria, el MOPC anunció que realizará una nueva licitación para la construcción de la ruta mencionada y que llamativamente acomodó el pliego, estableciendo su ejecución en tres tramos, de modo a que “las empresas amigas” estén en condiciones de hacerla.

El empresario indicó que nunca conversó con el ministro de Obras, Arnoldo Wiens. “Acá la realidad supera la ficción. Hay que ver como otras obras salen adjudicadas enseguida y para adjudicar ésta tardaron un año evaluando, encima declararon desierta”, lamentó.

“Si Gabriel García Márquez viviera de nuevo y estuviera en nuestro país, se suicida en el acto, porque acá la realidad supera a la ficción. A la vista hacen porque piensan que todos somos estúpidos”, arremetió.

Además de los industriales metalúrgicos, ayer el arquitecto José María Díaz Benza, directivo de EDB Construcciones, empresa de larga trayectoria en licitaciones públicas, arremetió con todo contra el Ministerio de Obras Públicas, al asegurar de manera tajante que todas las licitaciones de la institución a cargo de Arnoldo Wiens están amañadas y direccionadas. Anunció que necesariamente deberá acudir a la Fiscalía para denunciar lo que está ocurriendo en dicho ente estatal.

MÁS SOBRE LA RUTA QUE UNIRÁ CONCEPCIÓN Y SAN PEDRO

La Secretaría del Mercosur autorizó la transferencia de US$ 8.464.199 en concepto de primer desembolso del proyecto “Mejoras en la conectividad física del departamento de San Pedro”, el cual es financiado por el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem).

El proyecto, que fue aprobado por el Mercosur, prevé la construcción de una ruta pavimentada entre las ciudades de San Pedro del Ycuamandyyú y Concepción, con una extensión de 123 km. La ruta a ser pavimentada conecta a las capitales de los departamentos de San Pedro y Concepción, y en su recorrido pasa por las localidades de Piri Pucú, Potrero Naranjo, Punta Riel, Belén, Concepción y el acceso al puerto de Yvapovó.

Es uno de los proyectos estratégicos del plan de recuperación económica pospandemia. Cuenta con un presupuesto total de US$ 155.708.655, de los cuales US$ 92.993.387 corresponden a aportes del Focem y US$ 62.715.268 se complementa con aportes de contrapartida local.