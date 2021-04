Marcelo Sanabria, quien hace 10 días tiene internada a su madre de 69 años por un cuadro de Covid-19, destacó en entrevista con el canal GEN la buena atención médica en el IPS, pero reclamó que no haya medicamentos para su familiar, lo cual conlleva a que tenga que desembolsar una elevada suma de dinero a diario para costear el suministro de los fármacos.

“Estamos gastando un promedio de G. 3 millones por día y no estamos consiguiendo Atracurio, Midazolam, Alprazolam y suero fisiológico. Todos los días nos piden 20 ampollas y son medicamentos que el IPS debe proveer porque figura en el ítem por el aporte que se hace. Ayer con mis hermanas gastamos G. 4 millones en cosas básicas, no se consiguen y debemos recurrir al mercado negro o a familiares cuyos seres queridos fallecieron y les sobraron medicamentos. Estamos sacando dinero de dónde no tenemos, recurriendo a los ahorros, yo vendí mi auto”, dijo.

El hombre aclaró que la incomodidad de estar en ese lugar es lo de menos, y lo que realmente están necesitando es la provisión de los medicamentos.

LA RESPUESTA DE IPS

El Dr. Jorge Batista, gerente de Salud de la Previsional, alegó al mencionado canal que “la situación es bastante sencilla, IPS ya terminó sus licitaciones y están los contratos, pero los proveedores no consiguen los medicamentos de Atracurio y Midazolam”.

El gerente, quien mensualmente percibe un salario superior a los 19 millones de guaraníes, indicó que es la única respuesta que puede dar a los asegurados, al momento de alegar que solamente el Ministerio de Salud Pública está facultado por ley a hacer las adquisiciones directas de los medicamentos, tal como lo viene haciendo en las últimas semanas.

“No sé qué respuestas darles. De nuestra parte ya hicimos todo, pero no nos proveen los medicamentos. No sé qué otra respuesta puedo dar. Hay que entender que en ciertas estructuras tan grandes como el IPS cada uno tiene sus responsabilidades y la mía es la provisión de médicos, enfermeras, hospitales y existen otras gerencias de logística y de lo jurídico, el cual ya presentó propuestas al Legislativo para hacer adquisiciones internacionales pero no nos otorgan ese permiso. Tenemos el dinero pero no tenemos quién nos venda”, justificó el doctor.