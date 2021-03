La República Popular China dispondría de hasta 14 millones de dosis vacunas para Paraguay, pero el Poder Ejecutivo estaría trabando la adquisición de las mismas. Salud Pública debe firmar el consentimiento, pero al parecer la Cancillería no la habilita a negociar con China Continental, al haber relaciones diplomáticas con Taiwán.

El Frente Guasu denunció el jueves que la República Popular China dispondría de hasta 14 millones de dosis vacunas disponibles para Paraguay, pero que el Poder Ejecutivo estaría trabando la adquisición de las mismas.

Al respecto, José Martínez, director de la Cámara de Comercio Paraguay-China, indicó a la radio 650 AM que está trabajando hace tres meses, por encargo de empresas de laboratorios chinos, en un relevamiento de la industria farmacéutica nacional, a fin de informar la capacidad, la tecnología y el "expertise" (experiencia) de algunos laboratorios que podrían ser aptos en Paraguay para importar vacunas terminadas.

“Nosotros le informamos al Dr. Julio Mazzoleni, hace dos meses, la posible provisión de vacunas chinas porque Sinovac buscaba importadores en Paraguay y tenía unos requisitos básicos para disparar la orden de compra. Mazzoleni me informó amablemente que no estaban en condiciones todavía de darnos una respuesta, esperamos varias semanas. Luego del cambio de Ministro de Salud, nos informaron que no firmarían ninguna compra de muestra de buena voluntad de China, sino que lo tendría que hacer el importador local”, dijo.

El empresario explicó que como Paraguay no tiene relaciones diplomáticas es imposible tratar de gobierno a gobierno, en este caso del laboratorio chino Sinovac al Gobierno paraguayo. Otro punto citado es que la vacuna no se puede comercializar al menudeo, sino que solo lo puede hacer una entidad responsable del Gobierno.

Ante lo expuesto, el entrevistado indicó que China hizo una excepción (la única del mundo) con nuestro país, para que la gestión se haga entre el laboratorio de origen y uno local paraguayo. Sin embargo, tampoco se obtuvo respuesta del Gobierno al respecto.

Detalló que en total son cuatro 4 notas que el Gobierno debe autorizar y en estas deja constancia de que quiere trabajar con ese laboratorio y las cantidades que requiere y el fraccionamiento. “En Salud nos informaron que por orden de Cancillería no estaban habilitados a firmar absolutamente nada para algún laboratorio chino. Conversé con el canciller pero finalmente no corrió esto”, agregó.

Martínez mencionó que si el Ministerio de Salud firma las notas hoy, aseguró que máximo en 15 días estarían aquí las primeras dosis de las vacunas de la firma Sinovac, la cual produce 60 millones de dosis por mes.

En respuesta, Lida Sosa, Viceministra de Rectoría de Salud Pública, dijo en conferencia de prensa que “no tenemos ninguna propuesta oficial de la Cámara China, pero sí comunicación telefónica. Necesitamos tener documentación, con costos, plazos de entrega, para analizar la propuesta”.