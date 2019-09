Una paralización total de actividad anuncian los integrantes del Sindicato de Funcionarios Penitenciarios, quienes irán a huelga desde el 7 de octubre en reclamo de mayor salario y abandonarán sus puestos. No habrá control en ningún penal.

Mirian Orrego, el Sindicato de Funcionarios Penitenciarios, confirmó que los funcionarios de todas las cárceles del país comenzarán una huelga el 7 de octubre.

La protesta es ante la disconformidad del 5 % de incremento salarial (G. 150.000)ofrecido por el Ministerio de Hacienda. “Es una burla, 190.000 guaraníes no nos sirve”, dijo Orrego en contacto con radio Ñandutí.

Las consecuencias de esta medida de fuerza podrían ser catastróficas tomando en cuenta que todos los funcionarios saldrán a las calles y dejarán las celdas sin ningún control o encargado.

“Directamente no vamos a realizar el trabajo, no va a haber nada, es la única solución que encontramos porque estamos luchando por nuestra vida, no puede ser que nos sigan manteniendo en este sistema”, lamentó lLa a vocera del sindicato.

El promedio de salarios de los afectados es 3.000.000 de guaraníes y el pedido es que el incremento trepe a al 20 %, es decir, 600.000 guaraníes.

En caso de que no haya respuesta antes del 7 de octubre los reclusos de todo el país tendrán prácticamente campo libre para hacer lo que quieran.