El Mayor Luis Apesteguía, vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), manifestó que estos panfletos fueron hallados en la tarde del sábado por trabajadores de la estancia Toro Veve y La Yeya, ubicadas en el límite entre el Departamento de San Pedro y Amambay.

Estos panfletos están ya en manos de los especialistas antisecuestro para verificar su procedencia. “Todavía no tenemos certeza si corresponde o no al EPP”, señaló el vocero de la FTC en comunicación con la 970 AM.

Apesteguía destacó que debido a los trabajos de la FTC en la zona, los criminales no están pudiendo crecer en armamentos, ni realizan operaciones desde hace un buen tiempo.

Finalmente comentó que toda la Fuerza sigue realizando incursiones en la zona norte del país. Para mañana se tendrían datos más precisos acerca del nuevo hallazgo.