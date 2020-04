El médico forense Pablo Lemir dijo en conversación con SNT que el país debe estar listo para afrontar el peor de las situaciones con relación al COVID-19. “Queremos estar preparados ante un escenario catastrófico. Saber qué hacer con la gente al haber una muerte masiva”, dijo.

En ese sentido comentó que recibieron las bolsas mortuorias. No obstante, resaltó que los cementerios están llenos ya sin tener casos de coronavirus, por lo que como primera medida se prevé el enterramiento en fosas comunes, de registrarse la muerte en mansalva de los ciudadanos. Agregó que debe verse con los municipios los sitios alejados de la población y de los cauces hídricos para la instalación de estos camposantos.

Respecto a la cremación, el forense mencionó que esto no se maneja como primera opción, ya que hay pocos hornos especiales para el efecto y además porque no forma parte de nuestra costumbre. “Hay que respetar la voluntad. La primera opción es el entierro. Recién cuando no haya capacidad de respuesta de las funerarias, se tendrá que optar por la cremación”, indicó.

Al respecto, contó que el horno de la Senad –destinado para la destrucción de las drogas- tiene la capacidad de quemar seis cadáveres por día. “Este horno es una belleza en cuanto a sus características técnicas. Tiene un sistema especial que emite solo valor sin químicos. En principio plantearemos que pueda usarse para quemar los residuos patológicos de los pacientes enfermos con el virus”, dijo.

“Me encantaría que nunca usemos todo esto que planificamos. Está en mano de cada uno de nosotros, como no salir a no ser que sea indispensable. La mejor muestra de cariño es la distancia. Por todo el año ni tenemos que compartir el tereré”, esgrimió en otro momento.

Por otra parte, Lemir aclaró que en el marco de la pandemia, toda persona con infección respiratoria grave es tratada como sospechosa de coronavirus aunque no lo sea. “No se alarmen cuando se adoptan los protocolos”, pidió.

Por último instó a la población a no autosuministrarse medicamentos sin que un médico lo haya recetado.