La asistente fiscal Raquel Fernández denunció por acoso laboral y sexual al fiscal Adjunto de Villarrica, Celso Sanabria. Desde el 2017 supuestamente el hombre la amedrenta y advierte que si no cumple con sus pedidos, no será recontratada.

La asistente fiscal Raquel Fernández comentó que en el 2017 ingresó a la Fiscalía para trabajar en el departamento del fiscal adjunto de Villarrica Celso Sanabria y que luego comenzaron los acosos sexuales. Dijo que le enviaba flores, mensajes, dedicaba músicas y la citaba fuera de horario laboral. “Todos saben que detrás de su oficina tiene una habitación, yo no me voy a ir exponerme y entrar estando ahí sola, porque no se cuáles son sus intenciones”, agregó.

Como ya no aguantaba la situación, según relató la mujer a la radio LA UNIÓN, solicitó que la reasignen a otra unidad, pero el fiscal adjunto se negó. En el 2018 recurrió al jefe de Gabinete de la Fiscalía General y al de Talento Humano, quienes la derivaron a la Fiscalía del Medio Ambiente.

“Igual está amenazando y coaccionando hasta a través de sus colegas. Todos acceden a sus caprichos, pero yo no. Yo soy la única que me niego. Ya no quiere nada más conmigo, sino que es su orgullo nomás. Como dicen las compañeras, él es como el cacique y tenemos que pasar por sus manos, pero ya no es más así, son otras épocas”, argumentó.

Contó que pese a estar en otra dependencia, el fiscal Sanabría encuentra la forma para que se ponga a su disposición. En ese sentido resaltó que el año pasado la fiscal Mary Unger la llamó a una declaración indagatoria por un sumario sumario administrativo que se abrió en su contra. “Me llamó la fiscal a decirme que tenía un sumario y que vaya a hablar con el doctor Celso para solucionar de una vez. Pero yo manifesté que no existía eso”, agregó.

Raquel Fernández mencionó que el viernes pasado de vuelta la citaron para otra declaración indagatoria, en presencia del supuesto agresor, por lo que nuevamente no accedió.

“A mí me prometieron protección por eso no denuncié, pero siempre el doctor Celso ve la forma para ponerme a su disposición. Ahora para renovarme el contrato quiere que pase personalmente a su oficina, pero yo no quiero enfrentarme sola a él. Ya no soporto esto”, lamentó.

Por último indicó que recurrió al Ministerio de la Mujer y la convencieron de presentar la denuncia.