El hecho ocurrió poco antes de la 1:00 de la madrugada en un predio compartido entre una peluquería y una ferretería, sobre General Aquino y José Asunción Flores.

El capitán mayor Luis Saldívar explicó que el fuego inició en el baño, donde había un pequeño altar con una vela encendida. Desde este lugar salía una gran humareda que era visible desde afuera, por lo que los vecinos avisaron a los bomberos.

“Pudimos controlar a tiempo, solamente el altar se llegó a quemar, no alcanzó al comercio, tuvimos que forzar la entrada porque no había nadie”, relató Saldívar en charla con Universo 970 AM.

El inmueble es compartido entre una ferretería y una peluquería, por lo que los intervinientes abrieron ambas puertas para la verificación.