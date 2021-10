Así lo confirmó Silvio Piris, presidente de la FEP, en diálogo con radio Ñanduti. “Somos cuatro los docentes, incluyéndome, los que vamos a huelga de hambre. Estamos analizando con los compañeros si instalaremos una carpa frente al MEC o Hacienda”, expresó.

Para esta jornada está prevista una movilización nacional de docentes, medida de fuerza que también se desarrollará mañana a fin de exigir el aumento del 16% para el sector.

Piris indicó que no existe voluntad política para realizar el reajuste del salario, ya que se cumplió con la recaudación 30%, no obstante, desde Hacienda no cumplen con lo prometido en las primeras reuniones.

Los detalles señalan que el lugar de concentración, para los educadores de Asunción, Central, Bajo Chaco, Paraguarí y Cordillera será en la Plaza Uruguaya de la capital.

En tanto, docentes de los demás departamentos del país se concentrarán en las cabeceras departamentales y distritales, que serán establecidos como punto de concentración por los presidentes de asociaciones a nivel país, con caravanas de vehículos, marchas, entre otros.