Durante una entrevista concedida a la radio 970 AM, Jara cuestionó que las autoridades actuales intenten desacreditar los avances logrados durante la gestión anterior, que llevó a la empresa estatal a un progreso significativo y con unas finanzas solventes en los últimos años.

“Encontramos un Petropar que dependía de la compra de las distribuidoras y gracias a eso generaba un nivel importante de resultado como para poder cubrir su costo fijo. Para nosotros era claro, teníamos que independizarnos, ¿por qué? Porque cuando el sector privado no quería más comprar, Petropar entraba en crisis”, expresó.

Refirió que eso ocasionaba una pérdida general a la empresa afectando el pago de salarios de los más de 700 funcionarios que dependían de la estatal. “Después de 15 años, por primera vez, Petropar cambia de rojo a negro su patrimonio. Porque cuando yo entré me encuentro con un Petropar con 15 millones de patrimonio negativo”, expresó.

Asimismo, comentó que la hoja de ruta dada por el gobierno de Horacio Cartes cuando asumió al frente de la institución era hacer una empresa nacional financieramente independiente y cumplió al término de su gestión, en el 2018, dejando un patrimonio neto de 70 millones de dólares como resultado.

“¿De qué daño patrimonial me están hablando? Cuando lo que hicimos fue beneficiar a la empresa y por sobre todo le dimos independencia. Las distribuidoras ahora compran por decisión propia y no porque estaban obligados (por decreto), eso lo hizo Horacio Cartes. Hoy Petropar se mantiene gracias a los negocios que se hicieron y la red de estaciones de servicios y otros negocios de venta naviera”, destacó.

El ex presidente de la petrolera lamentó que las denuncias realizadas por la actual titular de Petropar, Patricia Samudio, dan a entender que una de las estaciones de servicio inauguradas por el ex mandatario Horacio Cartes está ocasionando un perjuicio patrimonial de más de G. 5.600 millones y no se valore el trabajo del gobierno anterior. Enfatizó que ante las acusaciones, los investigadores no le dan la oportunidad de defenderse.