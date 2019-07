Ayer en horas de la tarde se llevó a cabo una reunión general entre representantes de distintos gremios de importadores de vehículos usados de nuestro país.

El principal tema abordado fue el acuerdo automotriz entre Paraguay y Brasil, el cual se encuentra pendiente de tratamiento y que derivó de la decisión de la Receita Federal brasileña de imponer medidas arancelarias a las empresas autopartistas.

Luis Pereira, vicepresidente del Centro de Importadores de Vehículos Usados (CIVU), en entrevista con HOY señaló que tras esta reunión decidieron emplazar al gobierno hasta el martes para que pueda brindarles una respuesta concreta respecto a este tema.

Específicamente, piden saber cuál es el contenido del borrador de acuerdo que fue enviado días atrás a las autoridades brasileñas en el intento de destrabar la crisis con las autopartistas paraguayas.

Vía nota, el gremio de importadores de vehículos usados solicitó una copia del documento a la Cancillería Nacional y al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), de manera a poder analizar los puntos con más detenimiento.

En caso de no obtener respuesta por parte de las autoridades, anuncian manifestaciones y cierre de rutas como forma de protesta. Según el vicepresidente del CIVU, las mismas se llevarían a cabo el próximo miércoles en dos puntos concretos: Puerto Falcón y el Puente de la Amistad.

Tal y como en ocasiones anteriores, se recurriría a los “cigüeñeros” para llevar a cabo esta medida de fuerza en las calles, bloqueando las vías con los camiones cigüeña.

Pereira pidió que desde el gobierno puedan convocar a una reunión entre los diversos sectores afectados -incluyendo a los importadores de vehículos usados- de manera a buscar una solución. “Somos jugadores importantes en el partido pero no somos invitados. No puede ser que se esté negociando algo que nos afecte y nosotros no estemos”, acotó.

Finalmente, reiteró que están dispuestos a conversar y negociar, por ello se mantienen abiertos a una eventual convocatoria a mesa de diálogo, sobre todo con los importadores de vehículos 0 Km (aglutinados en la CADAM) a quienes acusó nuevamente de promover una persecución para eliminar la importación de autos usados vía Chile.