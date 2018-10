La intolerancia a la lactosa es una condición en la cual se produce la deficiencia de la lactasa, enzima específica para degradar la lactosa (hipolactasia) y al ser insuficiente o el consumo de lactosa es muy alto el intestino es incapaz de digerir completamente la lactosa y esa no es absorbida.

La lactosa es un azúcar que fermenta a nivel intestinal y produce síntomas que pueden ir desde una indigestión leve y flatulencias hasta dolor y distensión abdominal o diarrea, explica la Licenciada Natalia González, MSc en Nutrición Humana.

Explica que los distintos azúcares de los alimentos, entre los que se encuentra la lactosa en abundante cantidad en los lácteos, antes de ser absorbidos por el intestino deben ser digeridos, es decir, escindidos o divididos hasta sus componentes más elementales. “Sólo de esta forma nuestro cuerpo puede absorberlos y nutrirse de ellos. Para poder digerir a este azúcar nuestro intestino produce sustancias específicas que permiten la escisión de los azúcares, y a estas sustancias las llamamos enzimas y la que degrada la lactosa se llama lactasa”.

Existen distintos tipos de intolerancia a la lactosa con distintas intensidades de síntomas y tratamientos y a edades diferentes, señala González. La primera es la Hipolactasia en adultos que aparece a la edad adulta; la Deficiencia de Lactasa Congénita es una enfermedad hereditaria recesiva que elimina la activad de la lactasa en bebés.

También se encuentra la Deficiencia de Lactasa Adquirida o Secundaria, que se induce por una lesión del intestino delgado, por ejemplo, por gastroenteritis aguda, quimioterapia o infecciones intestinales y por último la Deficiencia de Lactasa en el Desarrollo que se presenta en los bebés prematuros. En este tipo, el nacimiento se produce antes de que la enzima lactasa se desarrolle de manera óptima.

A nivel mundial la hipolactasia del adulto afecta a dos tercios de la población y es muy frecuente en pacientes con patologías como síndrome de intestino irritable. Se produce en adultos por los cambios en la composición de la dieta.

“Luego de nacer y alimentarnos exclusivamente de leche materna, pasamos a incorporar otros alimentos, y nuestra alimentación ya no es exclusivamente láctea. Históricamente, y a lo largo de miles de generaciones, al no estar expuestos a las mismas cantidades de Lactosa, se produjo consecuentemente (y naturalmente) menor cantidad de la enzima, por adaptaciones genéticas”, explica la profesional.

Síntomas y detección

En la hipolactasia del adulto se producen síntomas que pueden ir desde una indigestión leve y flatulencias, hasta dolor y distensión abdominal o diarrea. La intensidad de los síntomas es además muy dependiente de las cantidades de lactosa ingeridas: a mayor cantidad de productos lácteos ingeridos, peores síntomas.

Existen algunas maneras de diagnosticarla como la prueba de aliento con lactosa, determinación de la actividad de la lactasa medida por biopsia del intestino delgado, y prueba genética del polimorfismo.

“Dado que el tratamiento es sencillo, muchas veces el nutricionista o médico junto con el paciente resuelven suspender el consumo de lácteos o reemplazarlos por productos lácteos sin lactosa. Siempre y cuando el paciente no presente alguna patología intestinal grave, si se produjera una mejoría en el estado general, entonces es probable que se trate de una intolerancia a la lactosa”, señala.

No es prevenible

La hipolactasia del adulto no es prevenible, ya que no se trata de una enfermedad transmisible o no transmisible. Es simplemente una condición, a veces crónica o aguda, dada por un mecanismo evolutivo de adaptación a los alimentos. “Debe recordarse que la sintomatología no se presentará al no consumir alimentos con lactosa, y en la actualidad contamos con varios de estos productos nacionales en el mercado”, detalla González.

Tratamiento

El tratamiento de la hipolactasia consiste en llevar una alimentación reducida en lactosa (con productos bajos o sin lactosa), o con productos lácteos fermentados. Reducir la porción del lácteo, pero aumentar la frecuencia de consumo (en cantidades apropiadas) y acompañar el lácteo con otros alimentos puede ser de mucha utilidad. Otro tratamiento consiste en el reemplazo de la enzima.

Cuando se trata de una intolerancia a la lactosa por deficiencia de lactasa congénita que es la que afecta a los bebés o la deficiencia en el desarrollo, también se prohíbe el consumo de lactosa, pero además se suman otros tratamientos terapéuticos, siempre bajo prescripción médica.

“Debe recordarse que además de la lactosa, la leche y los productos lácteos son ricos en otros compuestos biológicamente activos que, en cantidades adecuadas son importantes para una alimentación equilibrada, y por lo tanto no deben ser ignorados de la dieta.

Los alimentos que contienen lactosa son la leche y los derivados como el yogur, helados, algunos quesos y postres preparados con leche.

González puntualizó que la diferencia entre la intolerancia a la lactosa y la alergia a la proteína de la leche es que en las alergias alimentarias ocurren reacciones adversas luego del consumo de un alimento y estas respuestas están mediadas por una respuesta inmune específica y reproducible.

Mientras que en las intolerancias, el sistema inmune no juega ningún papel, sino que se trata de una condición digestiva o metabólica y las manifestaciones provocadas por la alergia son distintas y pueden ser muy graves.