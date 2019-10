Un hecho llamativo ocurrió este martes en la jurisdicción de la Comisaría 1° Metropolitana, en la zona de la fiscal Carolina Romero. El caso involucra a Ricardo Llano, quien es el hermano de la fiscal Irma Llano.

El comisario Luis Aquino, jefe de la comisaría 1ra., manifestó a la radio Universo 970 AM que el personal a su cargo intervino tras una llamada de auxilio. Al llegar a la vivienda ubicada en Sajonia encontraron al sujeto encerrado en el baño y con las manos cortadas.

Luego de asistirlo, lo llevaron hasta la comisaría, donde luego se apersonó su padre para retirarlo. Tras informar a la Fiscalía, se lo entregó bajo acta. “Hasta ese momento nadie dijo que era intento de feminicidio. La mujer estaba shockeada y a él se lo veía dopado. Incluso en el calabozo intentó ahorcarse con su ropa”, detalló.

Llamativamente, conforme con el relato del comisario, luego la mujer se apersonó hasta la comisaría en compañía de su abogada para denunciar que el caso en realidad era un intento de feminicidio. “Cuando estábamos preparando la evidencia con el cuchillo para enviar a la Fiscalía, viene la señora manifestando que era un intento de feminicidio”, dijo el uniformado.

Ante esta situación, el hombre fue nuevamente demorado y puesto a disposición de la Fiscalía.

Imágenes difundidas en las redes sociales muestran al denunciado sentado en el patio de la comisaría fumando y tomando agua fría, proveída por los uniformados.

INFLUENCIAS

La abogada Liliana Cardozo, defensora de la víctima, indicó que desconoce el motivo por el cual los policías quisieron hacer pasar el caso solo como intento de suicidio, siendo que primero el hombre intentó matar a su esposa y al verse acorralado ideó supuestamente su plan para que el caso tome otra arista.

La letrada relató que este martes, la víctima le dijo al hombre que quería terminar la relación tóxica de 12 años, pero que este no lo tomó bien. “Hace 10 años que viven mal. La mujer tuvo que seguir un tratamiento psicológico y psiquiátrico para sobrellevar su matrimonio frustrado”, detalló.

Según Cardozo, este hombre comenzó a violentar a su esposa y en un momento dado fue a la cocina para agarrar un cuchillo. Allí, los dos hijos menores del matrimonio comenzaron a forcejear con el padre para que deje en paz a su mamá.

“Hubo forcejeo cuando le sacaron el arma al agresor. El hijo de 15 años se le puso enfrente y le arrebató el arma. Luego el hombre agarró otro cuchillo, entonces el otro hijo de 9 años le muerde y le grita que le deje a su mamá”, relató.

La abogada mencionó que luego el alterado sujeto se encerró en el baño y comenzó a cortarse para hacer pasar como un caso de suicidio. “Eso lo hizo para llamar la atención y no tipificar el caso como intento de feminicidio, sino que suicidio”, aseveró.

Quien dio alerta a la Policía fue una amiga de la víctima que estaba con ella en el momento de la agresión, según Cardozo.

Por otra parte dijo que podría influir en esta causa las relaciones familiares que tiene Llano. En ese sentido dijo que “el abogado del agresor me dijo que yo sé cómo se maneja la justicia. Me pregunta hasta qué punto queremos llegar y luego me pregunta si sabía lo que se pasa debajo de la mesa. También me amenazó que mi profesión se va a ir en pique por creer en una mentira, pero yo creo en la versión de mi clienta”.

LA TESTIGO

Por su parte, la amiga que fue testigo de la agresión manifestó que el hombre apareció en la vivienda muy tranquilo y le solicitó que se retire del sitio, pero que luego comenzó a enfurecerse.

“Yo le seguí la corriente y le dije que sí iba a salir de la casa. En ese ínterin se levanta mi amiga y se va al baño. Ahí comienza el primer intento (agresión). Él toma la decisión de meterse en el baño. Yo me di cuenta que se quiso cortar la muñeca. Forcejamos todos y yo llamé al 911. Cuando salí a ver si venía la Policía escuché el griterío en la casa cuando los chicos defendían a la madre”, detalló.

Al ser consultado por la prensa sobre lo ocurrido, Ricardo Llano dijo que “no tengo por qué dar explicaciones”. Lo que sí negó fue que haya estado bajo los efectos de alguna droga.