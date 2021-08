El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, manifestó que no se descarta la presencia de ciudadanos extranjeros alentando a la movilización de los camioneros. Sostuvo que es "inusual" el comportamiento violento que está mostrando en los cortes de rutas.

“Estamos conversando con los diferentes frentes. En un principio, se habían comprometido a no cerrar la ruta y a liberar el tránsito. En esa línea de conversación estamos siguiendo”, indicó el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, ministro del Interior, en relación a la protesta de los camioneros a nivel país.

Sostuvo que éstos, no deben recurrir a la coacción a los órganos constitucionales y pasar por encima lo estipulado en la Constitución Nacional, en lo referente al libre tránsito. "No nos gustaría tener que arremeter y destruir sus bienes”, subrayó Giuzzio en conversación con la 730 AM.

El ministro sostuvo que no se puede desabastecer el país a causa de los cortes de rutas. “Se está hablando con ellos para que dejen pasar esos productos de mayor utilidad”, precisó.

Además, dijo que pidió una tregua de una semana para que se reinstalen las industrias. “Vamos a seguir operando para que esto tenga la salida más pacífica posible y no llegar a la violencia”, expresó.

Por otra parte, mencionó que no se descarta la posibilidad de que los camioneros estén siendo asesorados por los denominados "piqueteros" de nacionalidad argentina. “No se descarta. Notamos una agresividad diferente a lo usual de las manifestaciones en Paraguay”, resaltó.

“Si continúan con esta actitud poco amigable y agresiva, vamos a tener que llegar al despeje de rutas”, agregó.